[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 3일 “오는 22일부터 2차 민생회복 소비쿠폰을 지급하고,추석 민생안정대책도 조속히 발표하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 ‘경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의’에서 “경제회복을 위한 본격적인 경주는 이제부터 시작”이라고 말했다.

이어 “장기간 지속됐던 경기부진 흐름이 새 정부 출범 이후 반전되고 있다”며 “민생회복 소비쿠폰 등 정책 효과로 소비심리가 7년 7개월 만에 최고 수준인 111.4로 상승했고, 7월 소매판매도 29개월 만에 최대폭인 2.5% 증가했다”고 설명했다.

그러면서 “정부는 쉬지 않고 전력질주 하겠다”며 “글로벌 통상리스크에 빈틈없이 대응하는 한편 모든 정책 역량을 결집해 인공지능(AI)·초혁신경제 선도프로젝트를 추진해 나가겠다”고 강조했다.

이날 회의에는 ▷미 관세협상 후속 지원대책 ▷미국 상호관세 부과에 따른 중소기업 지원방안 ▷국민성장펀드 조성 및 운용방안 등이 발표됐다.