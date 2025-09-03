사설 통해 “중국의 주권, 안보, 개발 이익 해치지 말아야” 韓 보도 소개 “우원식 의장과 김정은 위원장 만날 수”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국 관영 영자지인 글로벌타임스는 3일(현지시간) 사설을 통해 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식의 의미를 조명하며 중국의 주권과 안보·이익을 위협하는 대외적 도전을 좌시하지 않겠다고 강조했다.

시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한 자리에 모인 열병식에서 선보인 ‘북·중·러 3국의 연대’를 중심으로 ‘반(反)트럼프·반(反)서방’ 세몰이에 나서겠다는 중국의 입장을 우회적으로 표명한 것으로 평가된다.

이날 글로벌타임스는 “중국 인민은 침략 행위를 미화하거나 역사적 합의에 도전하려는 어떠한 시도도 결코 용납하지 않을 것”이라며 “중국 국민은 중국의 주권, 안보, 개발 이익을 해치는 어떤 계획에 대해서도 결코 가만히 있지 않을 것”이라고 강조했다.

또 “오늘날 세계는 평화롭지 않다”며 “침략의 역사를 부정하는 망령이 여전히 남아 있고, 군국주의 부활이라는 희극이 빈번하게 연출되고 있다”고 전했다. 이어 “이러한 상황에서 평화 수호에 대한 우리의 결의와 역량을 보여주는 것은 역사를 역전시키고 전후 질서에 도전하려는 모든 세력에게 경고하는 것”이라고 덧붙였다.

전승절 열병식에 대해 “장엄한 군사 퍼레이드”라며 “힘겹고 기념비적인 승리를 기념하는 것으로, 불과 피의 세월을 되돌아보는 것일 뿐만 아니라 새로운 시대의 좌표를 향해 세계에 보내는 메시지”라고 했다. 또 “평화를 향한 동방의 맹세와 인류 운명공동체 건설에 대한 엄숙한 의지를 담고 있다”며 “전승절 기념 행사를 통해 중국 전장이 세계 반파시스트 전쟁의 필수 불가결한 요소이며, 중국 인민이 최후의 승리를 위해 숭고하고 부인할 수 없는 희생을 치렀음을 세계에 엄숙히 선포한다”고 강조했다.

중국이 평화를 수호하는 국가라고 자평했다. 사설에서 “우리는 무엇보다도 평화를 소중히 여기는 민족”이라며 “중국은 이러한 질서의 창시자일 뿐만 아니라, 굳건한 수호자이자 건설자이기도 하다”고 썼다. 이어 “우리가 추구하는 것은 ‘모든 강대국은 패권을 추구한다’는 구시대적인 논리도, ‘승자독식’의 제로섬 게임도 아니다”며 “오히려 항구적인 평화, 보편적 안보, 공동 번영이 실현되는 개방적이고 포용적이며 깨끗하고 아름다운 세상을 만드는 것”이라고 설명했다. 또 “전승절을 계기로 우리는 열사들을 기리고, 힘겹게 쟁취한 평화를 수호하고, 더 나은 미래를 만들기 위해 전 세계 국가들과 함께 협력하겠다는 우리의 헌신을 재확인한다”고 덧붙였다.

한편 글로벌타임스는 이번 전승절 열병식에 대한 해외 언론의 반응도 보도했다. 국내 언론의 보도를 거론하며 ‘우원식 국회의장의 이번 중국 전승절 방문이 김정은 북한 국무위원장의 이례적인 방문과 맞물린다’, ‘우 의장이 김 위원장을 만날지 여부에 상당한 관심이 쏠린다’, ‘우 의장이 이재명 대통령의 개인 메시지를 김 위원장에게 전달할 가능성이 높다’고 현지 분위기를 전했다.