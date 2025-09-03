귀빈 영접·군악대 공연 후 개막선언 김정은, 푸틴·시진핑과 망루 올라 열병식 사열, 톈안먼 분열식 전개 분열식엔 45개 부대 참여해 행진

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국이 3일 수도 베이징에서 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식을 연다.

관영 중국중앙(CC)TV와 환구시보 등에 따르면 이날 전승 80주년 기념행사는 현지시간으로 오전 9시(한국시간 오전 10시)부터 시작한다.

2015년 전승 70주년 기념행사는 기념대회, 열병식, 리셉션, 문예연회(무대공연 등이 어우러진 연회) 등으로 진행됐다.

귀빈 영접과 군악대 공연 등에 이어 오전 10시 리커창 당시 국무원 총리의 개막 선언과 예포 70발 발사로 공식 행사를 시작했다.

이를 고려하면 이번에도 열병식에 앞서 시진핑 중국 국가주석 내외가 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 외빈을 영접한 뒤 개막 선언과 시 주석 연설 등 본격적인 열병 행사를 시작할 것으로 예상된다.

시 주석 내외의 영접을 받은 외빈들이 톈안먼 성루로 입장하는 장면은 이번 기념행사에서 가장 주목받는 순간이 될 전망이다.

2일 오후 전용열차로 베이징에 도착한 김 위원장은 열병식에서 시 주석, 푸틴 대통령과 나란히 톈안먼 망루에 선다.

북중러 정상이 한자리에서 만나는 것은 탈냉전 이후 처음이다. 또 김 위원장은 이번 행사 참석을 통해 다자 외교 무대에 처음 데뷔하게 된다.

열병식, 시 주석 군 사열과 각 부대 분열식으로 진행

이번 전승절 기념행사의 메인 이벤트인 열병식은 시 주석이 군을 사열하는 열병식과 각 부대가 톈안먼 광장을 행진하는 분열식 등 두 단계로 총 70여분간 이뤄진다.

열병식은 시 주석이 베이징 창안제(長安街)에 정렬한 군 앞을 차를 타고 지나가며 사열하는 방식으로 진행될 전망이다.

통상 열병식에서는 최고지도자가 각 부대 앞을 지나며 ‘퉁즈먼 하오’(同志們好·동지 여러분 안녕하신가)라고 선창하면 부대원들은 ‘서우장하오(首長好·최고지도자님, 안녕하십니까)’라고 복창한다.

이어 최고지도자가 다시 ‘퉁즈먼 신쿠러’(同志們辛苦了·동지 여러분 수고했습니다)라고 외치면 장병들은 ‘웨이런민푸우’(爲人民服務·인민을 위해 봉사할 따름입니다)라고 답한다.

2017년 6월 홍콩 주둔군 열병식부터는 시 주석 선창에 장병들이 ‘서우장하오’ 대신 ‘주시하오’(主席好·주석님, 안녕하십니까)라고 답하고 있다.

장병들이 ‘수장’이라는 용어를 ‘주석’으로 바꾼 것으로, 시 주석이 군 통수권자인 중국공산당 중앙군사위원회 ‘주석’임을 강조하는 쪽으로 바꾼 호칭을 이번에도 사용할 것으로 보인다.

분열식에서는 각 부대가 방진(네모꼴 형태의 진형)을 이뤄 차례로 톈안먼 광장을 행진하게 된다.

총 45개 부대가 참가하며 공중깃발호위대를 시작으로 도보 대열, 군기(君旗) 대열, 장비 대열, 공중편대 순서로 톈안먼 광장을 통과한다.

이 가운데 헬리콥터 편대로 구성된 공중깃발호위편대는 다양한 헬기를 동원해 승전 80주년을 기념하는 숫자·문자 모양으로 비행하거나 구호가 적힌 현수막을 걸고 비행하게 된다.

그 뒤를 잇는 도보대열은 중국공산당 당기와 국기인 오성홍기, 인민해방군기를 앞세운 의장대가 앞장서는 가운데 옛것과 새로운 것을 함께 담은 ‘일로일신’(一老一新)을 표현하게 된다.

옛것은 항일전쟁에서 활약한 ‘항전 노부대’를 의미한다.

팔로군, 신사군, 동북항일연군, 화남유격대와 주요 항일 근거지 등 15개 성(省)의 민병대원들 가운데 선발된 인원들이 행진한다.

민병대가 전승절 열병식에 참여하는 것은 이번이 처음이다.

새것은 전통적인 ‘삼합’(三合) 군 체계‘를 포함한 새로운 군사역량 구성을 의미한다고 CCTV는 전했다.

군기(君旗) 대열은 항일전쟁에서 싸운 공훈과 명예를 상징하는 행렬이다. 여러 공훈·명예 깃발 중 시기와 지역, 부대별로 선정한 깃발을 각 기관의 소속 장병들이 들고 행진함으로써 항전 정신이 계속 전승된다는 의미를 담았다.

각군별로 최신 차세대 무기 집중 공개

최신 무기를 선보이는 장비대열은 이번 열병식에서 가장 관심을 모으는 부분이다.

실전화된 연합편성에 따라 육상작전군, 해상작전군, 방공미사일방어군, 정보작전군, 무인작전군, 후방지원군, 전략타격군 등이 각종 최신 무기를 선보인다.

중국은 이번 열병식에서 극초음속·전략 미사일과 육해공 무인장비 등 차세대 무기를 집중 공개하겠다고 예고한 상태다.

‘괌 킬러’로 불리는 중거리 탄도미사일(IRBM) 둥펑(東風·DF)-26의 개량형인 DF-26D, 주한미군 사드(고고도 미사일 방어체계)를 무력화할 가능성이 있다고 평가되는 중단거리 탄도미사일 DF-17, 극초음속 미사일 잉지(鷹擊·YJ)-17과 YJ-21 극초음속 미사일, 열병식 예행연습에서 공개된 초대형 무인잠수정 AJX002 등이 등장할 전망이다.

여기에 첨단경보지휘기, 전투기, 폭격기, 수송기 등으로 구성된 공중편대가 뒤따른다. 중국군의 현역 주력 전투기가 중심이 된 가운데 5세대 스텔스 전투기 젠(殲·J)-20S 등 신형 전투기가 나타날지도 관심사다.

CCTV는 공중편대에 포함된 무기 중 “많은 수가 모두 주목하는 스타 장비로, 일부는 처음으로 공개돼 우리 군의 공중 전투력이 비약적으로 발전했음을 보여준다”고 전했다.

이번 열병식에서는 열병식 사상 최대 규모인 1000여명으로 편성된 연합군악대가 나선다. 군악대는 톈안먼광장 인민영웅기념비 앞에서 항일전쟁 당시 군가 외에도 이번 열병식에 맞춰 새로 작곡한 여러 곡들을 연주한다.

1000명의 연합군악대 편성 ‘열병식 사상 최대 규모’

시 주석과 내외빈이 참석하는 리셉션은 정오에 열리며 오후 8시에는 베이징 인민대회당에서 ‘정의필승’(正義必勝)을 주제로 문예만찬(공연 등이 어우러진 만찬)이 진행된다.

한편, 이번 열병식은 승전 80주년을 뜻하는 숫자 ‘80’ 외에도 중국이 주장하는 항일전쟁 기간인 ‘14년’(1931∼1945년)에 큰 의미를 부여했다.

환구시보 등에 따르면 톈안먼광장에는 인민영웅기념비 양옆으로 각각 숫자 ‘1945’와 ‘2025’를 떠받친 조형물 두 개가 들어섰다. 여기에는 모형 흰 비둘기가 7마리씩 모두 14마리가 설치됐다.

만리장성 모양인 두 조형물에는 봉화대도 각각 7개씩 모두 14개가 있다.

군악대도 승전 80주년을 상징하는 나팔수 80명을 앞줄에 내세우고, 전체적인 연주대형을 14줄로 배치한다.

중국은 그동안 본격적인 항일전쟁 시기를 루거우차오(노구교·盧溝橋) 사건(1937년)을 기점으로 삼아 1945년 일본 패망까지 ‘8년 전쟁’으로 공식화했다.

2017년부터는 시 주석이 주도해 류탸오후(류조호·柳條湖) 사건으로 촉발된 만주사변(1931년) 기점의 ‘14년 전쟁’으로 바꿔 이를 학교 교과서에도 실었다.