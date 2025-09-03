[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 대통령의 비상계엄 동기에 김건희 여사가 포함됐다고 의심할 만한 정황을 포착한 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 12·3 비상계엄 관련 공소장 변경을 추진한다.

3일 법조계에 따르면, 박지영 내란 특검보는 지난 1일 언론브리핑에서 “최초로 윤 전 대통령을 공소 제기한 이후 추가적으로 사실관계가 명확해진 측면이 있다”며 “기존에 기소된 피고인들에 대해서 공소장 변경이 이뤄질 것”이라고 밝혔다.

박 특검보는 “여전히 조사할 사항이 남아 있다”면서 “수사 기한 마무리 단계에서 밝혀진 진상까지 공소장에 반영될 것”이라고 부연했다.

앞서 검찰 특별수사본부는 내란 우루머리 혐의를 받고 있는 윤 전 대통령을 1월 26일 재판에 넘기며 계엄 선포 동기를 ‘더불어민주당의 쟁점 법안 단독 처리’나 ‘검사 탄핵 추진’ 등으로 한정했다.

그런데 추가 수사에서 김건희 여사 및 정치 브로커 명태균씨 등 계엄의 동기로 의심될 만한 정황이 다수 포착된 것이다. 그간 윤 전 대통령이 주장했던 ‘야당 입법 폭거에 맞선 불가피한 조치’라는 주장과 달리 계엄의 목적이 ‘국헌문란’이었음을 입증한다는 계획이다.

아울러 특검팀은 계엄 다음 날 국회의 비상계엄 해제 요구 결의안 가결 이후 상황에 대해서도 공소장 변경을 통해 상세하게 반영한다는 입장이다. 여기에는 비상계엄 해제 심의 국무회의가 지연된 배경, 합동참모본부 내 결심지원실(결심실) 회의 내용 등이 대표적으로 언급되고 있다.

한편, 윤 전 대통령의 계엄 동기에 김 여사가 있다는 정황이 포착됐다는 소식에 윤 전 대통령의 계엄 후 유행한 밈(인터넷 유행 콘텐츠)이 재조명되고 있다.

한 네티즌은 윤 전 대통령과 김 여사가 과거 순방 중 전용기에서 찍은 사진에 “나 사랑 때문에 OO까지 해봤다”는 문구를 합성했고, 그 답을 “계엄”이라고 적었다. 해당 영상에는 가수 로이킴의 노래 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’이 배경음악으로 깔렸다.