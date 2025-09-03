[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 이장우를 앞세운 ‘이장우 호두과자’로 디저트 시장에서 입지를 넓히고 있는 전통 호두과자 브랜드 부창제과가 오는 10월 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 재무·구조개혁 장관회의 개최를 위해 제품을 공식 협찬한다.

기획재정부와 부창제과는 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 재무·구조개혁장관회의의 성공적 개최를 위해 ‘공식 디저트 협찬’ 양해각서(MOU)를 2일 체결했다.

이번 협약에 따라 부창제과는 회의 기간 동안 자사의 대표 제품인 완두배기와 우유니소금 맛 호두과자를 행사장에 제공한다.

이 디저트는 21개 APEC 회원국 및 국제기구 대표단, 국내외 행사 관계자 등에게 제공돼 한국 전통의 맛을 현대적으로 재해석한 ‘K-디저트’를 직접 체험할 수 있는 기회가 될 전망이다 .

기재부는 이번 후원이 한국 고유의 환대 정서를 국제 사회에 널리 알릴 수 있는 뜻 깊은 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 아울러 호두과자가 단순한 먹거리를 넘어 한국 고유의 맛과 정서를 창의적으로 풀어낸 사례로서 세계 각국에 소개되길 바라고 있다.

부창제과는 1963년 경주에서 출발한 전통 제과점으로, 1990년대 프랜차이즈 열풍 속에 한차례 폐업했다. 하지만 창업주의 유산을 이어받은 이경원 대표가 ‘우유니소금 맛 호두과자’ 등 이색 메뉴를 개발하며 약 30년 만에 리브랜딩에 성공했다.

특히 대표 제품인 ‘우유니소금 호두과자’는 전통 과자를 현대적으로 재해석한 콘셉트로 주목받으며, 출시 반년 만에 누적 판매 1억개, 월 매출 15억원을 기록했다.

지난해 음식 예능 프로그램에 소개되며 대중적 주목을 받았고 배우 이장우 씨가 반죽 개발과 앙금 맛 조정 과정에 직접 참여해 화제를 모았다.