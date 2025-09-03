[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 남성이 아내와 이혼 후 DNA 검사를 통해 두 아들 모두 친자식이 아니라는 사실을 알게 됐다는 사연이 전해졌다. 결국 이 남성은 전처에게 약 6000만원에 달하는 양육비와 교육비를 환불하라고 요구했다.

지난 달 31일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 동부 산둥성 출신 장홍타오(45)는 전처에게 자녀 양육비와 교육비로 30만 위안(약 5900만원)을 환불해 달라고 요구했다.

장씨는 지난 2002년 아내와 결혼해 2년 후인 2004년 첫 아들을 얻었고, 2014년에는 둘째 아들이 태어났다. 그러다 2022년 아내의 잦은 부재로 결국 이혼하게 됐다.

합의 이혼을 통해 모든 재산은 아내에게 돌아갔고, 장씨에게는 차만 갖게 됐다.

그런데 지난해 9월 장씨가 재혼해 새 가정을 꾸린 뒤, 돌연 전처와 두 아들이 나타나 재산을 요구했다.

생활비 문제로 논쟁을 벌이던 중 장씨의 큰 아들인 장룬제가 장씨를 밀치고 목을 조르면서 “당신은 내 아버지가 아니다”라고 소리쳤다.

이에 장씨는 큰 아들이 친자가 아니라는 의심을 갖기 시작했다. 큰 아들의 칫솔을 가져와 DNA 검사를 한 장씨는 놀랍게도 큰 아들이 친자가 아닌 것은 물론 둘째 아들도 친자가 아니라는 충격적인 사실을 알게 됐다.

장씨는 “큰 아들의 친아버지는 마을 서기였고, 둘째 아들은 사촌의 자녀였다”며 “전처는 내게 엄청난 해를 끼쳤다”고 분노했다.

이에 장씨는 법정에서 정신적 손해배상 10만 위안(약 2000만원)과 자녀 양육비 및 교육비 환불을 요구했다.

또 사촌의 아내는 자기 남편과 장씨의 전처를 불륜 혐의로 고소한 것으로 전해졌다.

법원은 장씨의 두 아들 모두 장씨의 친자가 아님을 확인하고 장씨의 손을 들어줬다.