[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 용산구의 한 초등학교가 교내에 중국 국기 ‘오성홍기’를 게양했다가 학부모와 시민들의 거센 항의를 받자 이를 사과했다.

A초등학교는 2일 교직원 명의로 공식 홈페이지에 글을 올려 “최근 다문화 국기 게양과 관련해 물의를 일으킨 점 사과드린다”며 “재학 중인 다문화 학생의 국기를 태극기와 함께 한 달 주기로 교체해 게양하고 있는데, 외부에서 사진 찍는 각도에 따라 태극기와 함께 게양된 모습으로 찍히지 않아 오해의 소지가 있었던 듯하다”고 밝혔다.

이어 “현재 중국 국기는 2주 게양하고 내렸다”고 했다.

앞서 전날부터 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이 학교 내부에 오성홍기만 걸려 있는 듯한 사진이 퍼졌다.

사진을 보면, 태극기는 보이지 않고 오성홍기만 드러나 있어 “화교 학교가 아닌데 왜 중국 국기가 걸려 있느냐”, “만국기라면 이해하지만 한 나라 국기만 걸린 건 문제가 있다” 등 부정적인 반응이 이어졌다.

일부 네티즌은 학교 측에 민원을 넣기도 했다.

이에 대해 학교 측은 다문화 교육활동 차원에서 국기를 게양해왔다고 설명했다.

A학교 측에 따르면 현재 재학생 328명 중 일본·대만·우즈베키스탄·필리핀·베트남·중국 등 6개국 출신 다문화 가정 학생 41명이 재학하고 있다.

A학교 측은 “본교는 다문화 세계시민교육의 일환으로 매달 재학 중인 다문화 학생의 국기를 태극기와 함께 게양하고 있다”며 “그 동안 캄보디아, 대만, 베트남, 우즈베키스탄, 일본 국기 등을 한 달씩 게양해 왔다”고 했다.

다만, 학부모들의 반발이 이어지자 “본교에서는 해당 다문화 국기 게양 활동을 중단하기로 했다”고 밝혔다.