[헤럴드경제=최원혁 기자] 아일랜드 수도 더블린의 명물 ‘몰리 말론’ 동상의 가슴 부위를 관광객들이 지나치게 만저 변색되자 시 의회가 동상 보호를 위해 주변 화단 설치 추진에 나섰다.

최근 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 더블린 시의회는 동상을 보호하기 위해 주변에 화단을 설치하는 방안을 모색 중이라고 밝혔다.

몰리 말론 동상은 1988년 수레를 끌며 생선을 팔던 가상의 인물을 기리기 위해 세워졌다. 그녀는 영국 식민 통치 시절 아일랜드 노동 계급의 비극적인 삶을 상징한다. 그녀가 열병으로 죽은 후 비극적인 삶을 토대로 한 아일랜드 전통 민요도 유명하다.

하지만 시간이 흐르며 관광객 사이에서 ‘동상의 가슴을 만지면 행운이 온다’는 속설이 퍼졌다. 이로 인해 관광객들이 동상의 가슴을 반복적으로 만지는 것이 일종의 ‘관광 루트’로 자리잡았고 동상은 점차 훼손되기 시작했다.

앞서 시 당국은 한시적으로 관리인을 배치해 감시까지 했지만 관리인이 부재할 때에는 여전히 관광객들이 가슴을 만져 실효성이 떨어진다는 지적이 일었다.

의회는 “화단 설치 후에도 효과가 부족하다고 판단되면 모니터링을 거쳐 동상을 옮기는 등 다른 조치를 추가로 고려할 수 있다”고 밝혔다.