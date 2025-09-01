두 거래소 1일 오후 4시부터 USD1 거래지원 WLFI도 이날 거래지원, 코인원 2일 예정

[헤럴드경제=유동현 기자] 국내 1․2위 가상자산거래소 업비트와 빗썸에서 1일부터 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)과 스테이블코인 월드리버티파이낸셜유에스디(유에스디․USD1)을 거래지원 한다.

두 거래소는 이날 오후 4시부터 USD1 거래를 개시한다. 빗썸은 입출금 개시 시점을 공지 시점(오후 1시35분)부터 2시간 뒤, 업비트는 오후 3시부터 지원한다. 거래 개시 후 5분부터 이뤄진다. 호가를 두텁게 쌓은 뒤 거래가 이뤄지도록 하면서 지정가 주문만 가능토록 해 가격 급등락을 방지하기 위해서다.

유에스디(USD1)는 미국 달러(USD)에 대해 일대일 비율로 상환 가능한 스테이블 코인이다. USD1은 단기 미국 국채, 미국 달러 예치금 및 기타 현금 등가물로 구성된 준비금으로 100% 담보됐다. 월드리버티파이낸셜은 트럼프 일가가 지분을 보유한 디파이프로젝트로 도널드 트럼프 전 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어가 자문역으로 참여하고 있다.

이날 두 거래소는 WLFI도 거래지원을 시작한다. 빗썸의 경우 입출금 개시 시점은 공지(12시22분)로부터 3시간 이내, 업비트는 입출금은 오후 9시부터 입출금이 가능하다. 업비트는 실제 거래 지원은 오후 10시, 빗썸은 미정이다. 코인원도 다음날 WLFI를 거래지원 할 예정이다.