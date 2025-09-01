[헤럴드경제=정석준 기자] 투썸플레이스가 차세대 콘셉트를 적용한 프리미엄 매장 ‘투썸 2.0 강남’을 열었다고 1일 밝혔다.

매장은 ‘케이크와 커피가 함께할 때 완성되는 특별한 순간의 가치’를 제안하는 공간으로 기획됐다. 직관적인 신규 로고를 적용하고, 새롭게 해석한 브랜드 아이덴티티를 공간·제품·서비스에 반영했다.

기존 매장에서 만나볼 수 없는 시그니처 메뉴를 선보인다. 먼저 계절과 관계없이 투썸의 대표 케이크 ‘스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)’을 연중 판매한다. 또 ‘마카다미아 가나슈 케이크’와 ‘사과 무스 케이크’ 등 고급 홀·쁘띠 케이크, ‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’ 등 조각 케이크를 준비했다. 말차 아이스크림과 ‘크림 탑’ 커피 메뉴도 판매한다.

테이크아웃 전용으로는 ‘원바이트 페어링 세트’를 최초로 선보인다. 부드럽고 고소한 생크림을 넣은 디저트를 커피와 함께 구성했다.

투썸플레이스 관계자는 “투썸 2.0 강남은 브랜드 가치와 경험을 완성도 높게 구현한 차세대 프리미엄 매장”이라며 “감성적 연결을 바탕으로 프리미엄 디저트 카페 경험을 강화하고, 팬덤을 공고히 하겠다”고 말했다.