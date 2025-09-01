원톱 스트라이커로 풀타임 샌디에이고에 1-2 역전패 유효슈팅 2개, 7점대 평점

[헤럴드경제=조범자 기자] 손흥민(LAFC)이 홈 팬들의 뜨거운 환대 속에 고대했던 홈 데뷔전을 치렀다. 하지만 회심의 오른발 감아차기 슛이 골대를 강타하는 불운 속에 2경기 연속골 사냥엔 실패했다.

LAFC는 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 샌디에이고FC와 2025 MLS 정규리그 31라운드 홈 경기에서 1-2로 역전패했다.

LAFC 이적 후 원정경기만 3차례 뛴 손흥민은 이날 홈경기를 앞두고 “홈 팬들 앞에 서게 되는 날이 무척 기대된다”고 했지만, 결국 아쉬운 성적으로 홈 데뷔전을 마무리했다.

이날 손흥민의 첫 홈경기가 열린 2만 2000석의 BMO 스타디움엔 2만2937명의 관중이 가득 들어찼다. 일찌감치 손흥민의 첫 홈경기를 보기 위한 축구팬들의 예매 열기에 티켓값이 폭등하기도 했다.

AP통신은 “손흥민은 이적 후 LA에서 열린 첫 경기에서 영웅 같은 환대를 받았다”고 분위기를 전했다.

손흥민은 이날 3-4-3 포메이션의 원톱 스트라이커로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 후반 중반엔 강한 슈팅을 날렸지만 오른쪽 골대를 강타하는 불운을 겪었고 이어진 공격 기회에서도 득점으로 연결시키지 못했다.

지난달 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 도움을 작성했던 손흥민은 9월 24일 댈러스와의 30라운드 원정에서 전반 6분 만에 프리킥으로 MLS 데뷔 3경기 만에 마수걸이 득점에 성공했지만 2경기 연속 득점엔 실패했다.

LAFC는 최근 3경기(1승 2무) 연속 무패 행진을 마감했고, 손흥민 역시 MLS 데뷔 4경기 만에 첫 패배를 맛봤다. LAFC는 서부 콘퍼런스에서 11승 8무 7패(승점 41)로 5위를 지켰고, 샌디에이고는 승점 56(17승 5무 7패)으로 선두를 달렸다.

선제골은 LAFC가 터뜨렸다. 전반 15분 데니스 부앙가가 페널티지역 중앙에서 골키퍼 키를 넘기는 로빙슛으로 골그물을 흔들었다.

하지만 샌디에이고는 전반 33분 이르빙 로사노의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다.

전반을 1-1로 마친 LAFC는 후반 21분 역습에 무너졌다. 샌디에이고의 드라위에르가 골대 정면까지 단독 드리블한 뒤 페널티지역 정면에서 왼발슛으로 역전골을 만든 것.

다급해진 LAFC는 손흥민을 중심으로 추가골 사냥에 나섰고 후반 33분 기회가 왔다. 손흥민은 페널티아크 정면에서 오른발 감아차기를 날렸지만 오른쪽 골대를 강하게 맞고 튕겨 나갔다. BMO 스타디움을 가득 메운 홈팬들의 탄식 속에 손흥민도 두 손으로 머리를 감싼 채 아쉬워했다.

손흥민은 후반 추가시간에도 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅을 때렸지만 너무 정직하게 골키퍼 가슴을 향했다.

축구 통계 사이트 소파스코어는 두 차례 유효 슈팅과 두 개의 결정적 패스를 전달한 손흥민에게 팀 내 최고 평점 7.6을 줬다. 선제골을 넣은 부앙가(6.9점)보다 높은 평점이다. 풋몹은 손흥민에게 부앙가(7.5점) 다음으로 높은 7.3점을 매겼다.