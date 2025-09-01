[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍)가 청소년 놀이쉼터 ‘신도림놀구로’를 조성했다.

신도림놀구로는 신도림동 294-20에 조성된 지하 1층~지상 2층, 연면적 575제곱미터(㎡) 규모의 청소년 전용 문화·복지시설이다. 지하 1층은 탁구대, 댄스연습실 등을 갖춘 프로그램실로 운영한다. 또한, 지상 1층과 2층에는 강당, 휴게시설, 프로그램실, 청소년아지트 등 청소년들이 놀고, 쉬고, 배울 수 있는 공간으로 구성했다. 청소년입장지대 신도림놀구로는 청소년(9세~24세)이라면 누구나 이용할 수 있다. 월요일과 공휴일을 제외한 화요일~토요일 오전 9시부터 오후 8시까지 운영한다.

오는 5일 열리는 개소식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 주요 내빈, 청소년 대표, 지역 주민 등 약 100명이 참석한다.

장인홍 구청장은 “신도림놀구로는 청소년들이 안전하게 모이고 자유롭게 소통하며 재능을 키울 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 청소년들이 주체적으로 다양한 활동을 펼치며 지역사회와 함께 성장해 나가길 바란다”고 말했다.