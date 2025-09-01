7~8월 150여명과 심포지엄 진행 항체 ‘베이포투스’ 접종전략 공유 “예방 패러다임 바꿀 혁신 옵션”

SK바이오사이언스가 가을·겨울철 호흡기세포융합바이러스(RSV) 유행을 앞두고 전국 개원의들과 함께 예방 대응 방안을 모색했다.

SK바이오사이언스는 지난 7월 8일부터 지난달 28일까지 약 2개월간 전국 주요 지역에서 개원의 150여 명을 대상으로 RSV 예방의 중요성을 논의하고 신규 도입된 예방 항체주사 ‘베이포투스(성분명 니르세비맙)’를 소개하는 심포지엄(사진)을 진행하고 성황리에 마무리했다고 1일 밝혔다.

이번 심포지엄에서는 RSV의 질병 부담과 베이포투스의 임상 근거, 진료현장에의 접종 전략을 주제로 강연과 토론이 이어졌다. 임근희 대구 지구촌소아청소년과 원장은 “실제 진료현장에서 RSV 예방 전략을 구체적으로 고민할 수 있는 의미 있는 자리였다”고 했다.

RSV는 생후 2세 이하 영유아의 90% 이상이 감염을 경험하는 흔한 호흡기 바이러스 질환으로, 모세기관지염과 폐렴의 주요 원인이자 영유아 입원의 가장 큰 원인 중 하나다. 특히 신생아와 영아는 중증 하기도 감염으로 이어질 위험이 높지만 RSV에 대한 구체적인 치료제가 없어 예방이 최선의 대응책으로 꼽힌다.

이러한 배경 속에서 지난해 식품의약품안전처 허가를 받고 올해 처음 국내에 도입된 RSV 예방 항체주사 베이포투스가 주목받고 있다. 베이포투스는 생후 첫 RSV 계절을 맞은 모든 신생아와 영아에게 접종할 수 있으며, 중증 위험군 소아(24개월 이하)는 두 번째 계절에도 투여가 가능하다. 단 1회 접종만으로 최소 5개월 이상 RSV 계절 전반에 걸쳐 예방 효과가 지속되는 것이 특징이다.

임상 3상(MELODY 연구)에서 베이포투스를 접종한 영유아는 RSV로 인한 의학적 관리가 필요한 하기도 감염 발생 위험이 약 74.5% 줄었으며, 위약군 대비 안전성에서도 유사한 수준을 보였다. 실제 미국 질병통제예방센터(CDC)와 유럽 현장 데이터에서도 RSV 관련 입원 예방 효과가 80~90% 수준으로 확인되며 글로벌 차원에서 일관된 예방 효과가 입증됐다.

또한 지난 5월 대한소아청소년과학회 감염위원회는 베이포투스를 생후 첫 RSV 계절에 진입하는 모든 영아 및 고위험군 소아에게 접종을 권고하는 사용 권고안을 발표한 바 있다. 이번 권고는 국내 소아 감염 전문가 집단이 공식적으로 RSV 예방 항체주사의 필요성과 임상적 가치를 인정한 것으로, 실제 진료 현장에서의 활용 근거를 더욱 강화했다.

최은지 기자