북울산역~야음사거리 13.55㎞ 11월 예타 통과하면 2029년 착공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 2032년 개통 목표로 추진 중인 울산 도시철도 2호선 사업이 국토교통부의 투자심사를 통과했다.

1일 울산시에 따르면, 도시철도 2호선에 대한 국토교통부의 ‘2025년 제4차 투자심사위원회’ 심사를 지난달 28일 통과하고 오는 11월 예비타당성조사 대상사업을 선정하는 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 앞두고 있다.

기재부 선정이 확정되면 예비타당성 조사, 기본계획 수립 및 실시설계를 거쳐 오는 2029년 착공에 들어간다.

울산 도시철도 2호선은 4400억원이 투자돼 북울산역~북구 진장유통단지~중구 번영로~남구 야음사거리 13.55㎞ 구간에 개설된다. 정거장은 14개소가 들어선다.

도시철도 2호선이 개설되면 태화강역~남구 신복로터리 구간의 1호선과 지난 7월 예비타당성조사를 통과한 울산~양산~부산 광역철도와 함께 동서남북 십자형 도시철도망이 구축돼 울산 지역 대중교통이 크게 개선된다.