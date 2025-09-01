최대 200만원 기프트카드 증정 이벤트

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 KB국민카드와 함께 선보인 ‘쿠팡 와우카드’가 출시 2년 만에 발급 200만장을 돌파했다고 1일 밝혔다.

쿠팡 와우카드는 와우 멤버십 가입 회원만 발급 가능한 제휴카드로, 멤버십 혜택을 강화하기 위해 지난 2023년 10월 내놨다. 200만장을 넘어서며 상업자 표시 신용카드(PLCC) 시장의 대표 카드로 자리 잡았다.

와우카드는 전월 실적 조건 없이 독보적인 수준의 적립 혜택을 제공한다. 와우카드 고객은 매월 최대 5만2000원까지 쿠팡·쿠팡이츠·쿠팡플레이 결제액의 최대 4%, 기타 가맹점 결제액의 최대 1.2%만큼 쿠팡캐시로 되돌려 받을 수 있다. 비자의 경우 해외 결제까지 최대 1.2% 적립 대상에 포함된다.

특히 와우회원은 쿠팡이츠에서 무료배달 혜택을 누리는 동시에, 와우카드로 결제 시 최대 4% 적립이 되는 ‘더블 혜택’을 누릴 수 있다.

쿠팡은 와우카드 제휴 혜택을 꾸준히 강화해왔다. 여행 플랫폼 트립닷컴에서 해외여행 예약 시 최대 20% 할인을, 롯데월드 어드벤처에서는 종합이용권을 최대 40% 할인을 제공한다.

쿠팡은 오는 10월 31일까지 KB국민카드와 함께 고객 감사 이벤트를 진행한다.

KB국민카드의 혜택 가맹점인 ‘스타샵’ 오프라인 매장에서 누적 이용금액 순위에 따라 총 2220명에게 5만~200만원 상당의 쿠팡 기프트카드를 증정한다. 최근 3개월간 쿠팡 외 가맹점 이용 실적이 없는 고객이 스타샵 오프라인 가맹점에서 1만원 이상 결제하면 쿠팡이츠 기프트카드 1만원권을 제공한다.

쿠팡 관계자는 “앞으로도 쿠팡 안팎을 넘나드는 다양하고 풍성한 경험을 제공해, 쿠팡 와우카드가 고객의 삶에 필수적인 서비스가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.