[헤럴드경제=나은정 기자] 자녀에게 흉기를 던지는 등 학대한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 여성이 선고 당일 입장을 바꾸며 자녀를 탓하는 발언을 했다가 다시 재판을 받게 됐다.

31일 법조계에 따르면 지난 28일 수원지법 형사11단독 김수정 부장판사 심리로 열린 공판에서는 40대 여성 A씨의 아동복지법 위반(아동학대) 혐의에 대한 선고가 예정돼 있었다. 그는 경찰관에게 욕설하고 손을 물어 피가 나게 하는 등 공무집행을 방해한 혐의도 받았다.

A씨는 지난해 11월부터 올해 초까지 자택에서 초등학생 자녀의 뺨을 밀치고 흉기를 던져 상해를 입히는 등 학대한 혐의로 지난 4월 11일 불구속 기소됐다. 그는 자녀의 머리카락을 잡아당기고 괴성을 지르거나 식사 중 자녀들에게 이유 없이 계란찜을 던지며 거친 말을 한 것으로 조사됐다.

사건은 피해 자녀가 직접 경찰에 신고하면서 알려졌다.

김 부장판사는 이날 선고에 앞서 A씨의 범죄사실을 하나하나 읽어 내려갔다. 피고인의 반성과 향후 재발 방지를 확인하고자 하는 취지였다.

A씨는 “반성한다”면서도 ‘어떻게 엄마가 칼을 던질 수 있느냐’는 판사의 질타에 돌연 “저 칼 안 던졌다. 아이를 법정에 증인으로 세우는 것보다 제가 칼을 던진 거로 인정하는 게 좋겠다 싶어서 그렇게 한 것”이라고 말을 바꿨다. 또 자녀에게 계란찜을 던진 혐의에 대해서도 “그때 계란찜을 먹지도 않았다”고 부인했다.

이에 김 판사는 “아이가 거짓말을 한다는 것이냐. 저를 속이는 것이냐. 재판부에 제출한 편지와 반성문에는 다 반성하는 것처럼 써놓고 여기선 전혀 잘못한 게 없고 아이가 거짓말한다고 하느냐”며 “다시는 아동학대가 일어나지 않는다고 믿을 수 있어야 제가 선처를 하든지 하지 않겠느냐”고 꾸짖었다.

이어 “영장 심사까지 받은 만큼 중대한 사건인데 어떻게 이렇게 경각심이 없을 수 있느냐”며 “기록상 굉장히 반성하는 것으로 보여 이 사건 빨리 종결하려고 했는데 이 상태로는 선고를 할 수 없다. 변론을 재개해 양형 조사하겠다”고 결정했다.

양형 조사란 피고인의 형량을 정할 때 고려할 수 있는 가정환경, 범행 동기 등을 파악하는 절차다. 아동학대 사건의 경우 전문 양형 조사관이 전화나 가정 방문, 대면 조사 등의 방법으로 가정 양육 상황을 파악할 수 있다.

A씨의 선고는 오는 10월 20일 예정된 공판 이후로 미뤄졌으며, 조사 결과에 따라 형량이 다시 정해질 예정이다.