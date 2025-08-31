[헤럴드경제=김해솔 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 우크라이나-러시아 정상회담 시한이 임박한 가운데 트럼프 대통령이 회담 성사 가능성에 의구심을 표했다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 공개된 미 보수 성향 매체 데일리 콜러와의 인터뷰에서 “(미국, 러시아, 우크라이나 간) 3자 회담은 있을 것이다”라면서도 “양자 회담은 잘 모르겠다”고 밝혔다.

그는 러시아와 우크라이나 간 평화 협상 진행 상황이 자신의 기대대로 진행되고 있지 않다는 취지로도 말했다.

트럼프 대통령은 “(러시아와) 우리는 수년간 좋은 관계를 유지해 왔고 따라서 나는 정말 우리가 이 일을 해낼 것이라고 생각했다”면서도 “그들이 조금 더 길게 싸워야 할 수도 있다. 어리석게도 그냥 계속 싸우는 것”이라고 했다.

해당 발언은 트럼프 대통령이 제시한 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 정상회담 시한이 이틀 앞으로 다가온 가운데 나왔다.

트럼프 대통령은 지난 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령 및 유럽 정상들과 만났을 때 푸틴-젤렌스키 정상회담이 2주 안에 열릴 수 있다고 말했다. 즉 회동 시한은 내달 1일인 것이다.

그러나 이후 러시아와 우크라이나 간 평화 협상은 진전 기미를 보이지 않고 있고, 러시아는 우크라이나 곳곳에 공습을 퍼붓고 있다. 이에 트럼프 대통령도 최근 기대감을 낮춘 듯한 발언을 이어 오고 있다.