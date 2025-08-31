[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 31일 ‘매관매직’ 의혹을 받는 이배용 국가교육위원장을 향해 “국회에 출석해 의혹이 사실인지 국민께 소상히 밝히라”고 했다.

민주당 교육위원회는 이날 논평에서 “이 위원장은 장관급 기관장으로서 잠적이 아니라 해명·수습이라는 책임 있는 행동을 해야 한다”며 이같이 밝혔다.

민주당은 “이 위원장이 윤석열·김건희 부부에게 당선 축하 금거북이를 건네 국가교육위원장 자리를 샀다는 의혹을 받는데, 잠적하면서 논란을 더 키우고 있다”며 이 위원장이 연가를 낸 상황을 비판했다.

아울러 “기관장의 국회 회의 불출석은 공무 등 제한적 경우에만 허용되며, 밑도 끝도 없는 ‘개인 사정’으로는 절대 허용되지 않는다”며 “당연히 이 위원장이 제출한 불출석 사유서는 국회 예산결산위원장의 승인을 받지 못했다”고 했다.

이어 “연가 상태라고 해도 국회 출석 의무까지 면제되지 않는다”며 “이 위원장은 9월 1일 국회 예결위 전체회의에 출석하라. 불출석한다면 증거 인멸 의혹은 더욱 증폭될 것”이라고 경고했다.