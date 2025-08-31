“농해 수위 제기 감사결과 ‘위법사항 없다’ 결론”

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시가 ‘한강버스’ 선박제작 과정의 특혜 의혹을 제기한 더불어민주당을 향해 “야당 소속 서울시장의 주요 사업을 흠집내려는 마타도어식 정치 공세를 중단하라”고 했다.

이민경 서울시 대변인은 31일 입장문을 통해 “지난해 국정감사에서 민주당이 제기한 감사원의 감사가 진행 중이며, 국회 농해수위가 제기한 감사는 감사 결과 ‘위법 사항이 없다’는 결론까지 난 바 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “나머지 감사도 엄정하게 진행 중인 상황에서, 민주당의 무차별적인 공세는 감사원 감사에 영향을 주려는 행태로 의심하지 않을 수 없다”고 말했다.

그러면서 “서울시는 모든 시정을 법과 절차에 따라 투명하게 추진하고 있으며, 시민 삶의 질 향상을 최우선 가치로 두고 있다”며 “민주당은 야당 소속 서울시장의 주요 사업을 흠집 내려는 정치적 공세를 멈추고, 감사원의 감사 결과와 한강버스 운항 이후 성과를 차분히 지켜볼 것을 촉구한다”고 강조했다.

앞서 백승아 민주당 원내대변인은 브리핑에서 같은 당 소속 이영실 서울시의원의 주장을 인용, “서울시는 선박 제작 경험이 없는 신생 업체를 선정해 한강버스 6척 제작을 맡겼다”며 “그 결과 제작이 지연되고 사업비가 눈덩이처럼 불어났다”고 했다. 그러면서 “해당 업체는 배를 만들 공장도, 기본적인 용접 장비도 갖추지 않은 회사였다”며 “200억원이 넘는 선지급금을 받고 1년이 지나도록 단 한 척의 배도 납품하지 못했다”고 했다. 이어 “더 큰 문제는 다른 업체보다 두 배 정도 비싼 가격에 계약한 정황이 확인됐다”면서 “결국 한강버스 정식 운항은 1년 가까이 지연됐고, 수십억 원에 달하는 시민의 혈세가 허공으로 사라졌다”고 했다. 그는 “한강버스는 선거를 겨냥한 보여주기식 사업이자 시장의 치적을 위한 예산 낭비였다는 의혹이 더 짙어지고 있다”며 “특혜 의혹과 세금 낭비에 대한 철저한 독립 감사가 필요하다”고 주장했다.

오세훈 시장은 이 시의원의 이 같은 주장에 대해 지난 29일 서울시의회에서 “(사업이 지연되면서) 중간에 실무자들도 업체를 바꾸고 싶었을 것”이라며 “(업체를) 바꾸면 오히려 기간과 비용이 더 늘어나니 참을 수밖에 없다는 취지의 보고를 받았다”고 말했다. 그러면서 “이 사업이 끝나면 과정 전체에 대해 강력한 감사를 실시하겠다”며 “누구의 책임인지 어떻게 문제 있는 업체가 당시에 선정됐는지 명명백백하게 밝힐 생각”이라고 말했다.

한강버스는 마곡·망원·여의도·잠원·옥수·뚝섬·잠실 등 7개 선착장을 오가는 수상 대중교통이다. 오는 9월 18일 정식 개통한다. 요금은 편도 3000원, 청소년 1800원, 어린이 1100원이다. 5000원을 추가하면 기후동행카드로도 한강버스를 탑승할 수 있다.