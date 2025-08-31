[헤럴드경제=나은정 기자] 잇단 열애설로 팬들의 마음을 들었다 놨다 한 그룹 방탄소년단(BTS) 지민과 배우 송다은이 이미 결별한 사이라는 보도가 나왔다.

31일 머니투데이에 따르면 지민은 2023년 말 군 입대 전후로 송다은과 짧게 만남을 가졌으나 관계를 오래 이어가지 못하고 헤어졌다. 송다은이 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 지민 관련 사진과 영상은 과거 교제 당시 촬영된 것으로 전해졌다.

매체는 연예계 관계자들을 인용해 “두 사람이 만난 시점은 불명확하지만 과거 짧게 만났고, 현재는 사귀고 있지 않다”며 “송다은이 주기적으로 과거 사진과 영상을 올리는 이유는 알 수 없다”고 전했다.

앞서 송다은은 자신의 SNS를 통해 지민과 함께한 듯한 영상과 사진을 연달아 공개해 열애설에 불을 지폈다.

2022년엔 ‘DAEUN(다은)’·‘jimin(지민)’이 새겨진 커플 아이템 사진 등을 게재하며 교제를 암시했고, 이후에도 웹 예능 ‘달려라 방탄’ 에서 지민으로 추정되는 남성을 모자이크해 공유하거나 방탄소년단 굿즈를 착용한 모습을 공개해 궁금증을 키웠다. 그 때마다 지민 측은 공식 입장을 내놓지 않았다.

최근엔 자신의 틱톡 계정에 아파트 엘리베이터에서 지민을 기다리다가 문이 열리자 지민이 등장하고, 그가 놀라는 모습이 담긴 영상까지 게재해 큰 파장을 일으켰다. 당시 지민은 송다은에게 “아, 깜짝이야. 나 들어오는 거 알았어? 내가 일부러 말 안 하고 온 건데”라며 다정한 모습을 보여 두 사람의 열애가 공식화되는 듯 했다.

하지만 송다은은 2022년 라이브 방송 당시 잠자친구가 없다고 거듭 밝혔고, 올해 6월에는 지민의 팬들을 겨냥해 “네가 좋아하는 아이돌이 날 사랑한다고 해서 내가 욕먹을 건 아니다”라며 “내가 먼저 꼬신 것도 아니고, 내가 진짜 열 받아서 뭘 뿌릴지 모르지”라고 격한 반응을 보였다.

송다은은 2018년 연애 프로그램 ‘하트시그널 2’에 출연해 얼굴을 알린뒤 이후 2011년 드라마 ‘지고는 못 살아’, ‘한 번 다녀왔습니다’ 등을 통해 연기자로 영역을 확장했다.