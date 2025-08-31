[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 신임 사무총장과 정책위의장에 재선의 정희용 의원(경북 고령·성주·칠곡), 4선의 김도읍 의원(부산 강서)이 각각 내정됐다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 31일 오후 국회에서 기자들과 만나 이 같은 새 지도부 인선안을 발표했다.

최 수석대변인은 “김도읍 의원은 2021년 정책위의장을 이미 지냈고, 당이 추진해야 하는 민생 정책에 대한 고민을 깊게 해 왔다”며 “정부여당의 반경제·반민주 정책에 맞서 충분한 전문성이 있다”고 말했다. 이어 “정희용 의원은 당대표가 국민에게 약속드린 변화와 혁신을 가장 잘 구현할 적임자”라며 “당 사무처 업무에 대한 높은 이해를 바탕으로 당의 역동성을 살려낼 것으로 기대하고 있다”고 했다.

국회 보좌관 출신인 정 의원은 앞서 옛 친윤(친윤석열)계인 추경호 전 원내대표 비서실장을 맡은 바 있다. 김 의원은 21대 국회 후반기 법제사법위원회 위원장을 지냈으며 계파색이 옅다는 평가를 받는다.

사무총장은 이르면 9월1일 최고위원회의 협의를 거쳐, 정책위의장은 의원총회 추인을 받아 각각 임명된다.