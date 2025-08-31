與 “오세훈·김진태·유정복 등 당일 청사 폐쇄” 주장 서울시 “청사 폐쇄한 사실 없다…‘계엄 반대’도 발표”

[헤럴드경제=김진 기자] 서울시는 지난해 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 소속 지자체장이 청사 폐쇄 및 출입 통제 등을 실시했다는 더불어민주당의 주장과 관련해 31일 “자치행정에 대한 부당한 갑질이자, 야당 소속 단체장에 대한 정치 탄압”이라고 비판했다.

김병민 서울특별시 정무부시장은 이날 오후 입장문을 통해 “민주당이 비상계엄 당일 상황과 관련하여 또다시 터무니 없는 의혹을 제기하며 국민의힘 소속 광역단체장들에게까지 내란프레임을 씌우기 위해 안간힘을 쓰고 있다”며 이같이 반박했다.

김 부시장은 “거듭 밝히지만 서울시는 청사를 폐쇄한 사실이 없다”며 “시는 기존에 정해진 청사 운영방침에 따라 평소대로 출입증을 패용한 경우 출입을 허용했다”고 강조했다. 이어 “오세훈 시장은 시민의 일상을 지키기 위해 즉각 비상간부회의를 소집했고, 계엄에 반대한다는 입장을 지체없이 발표했다”고 했다.

그러면서 “서울시가 청사를 폐쇄하지 않았고 계엄에 동조하지 않았다는 사실을 거듭 밝혔음에도 불구하고, 청사를 폐쇄했다는 가짜뉴스를 유포한 전현희 위원장은 허위사실 유포에 대해 책임을 져야할 것”이라고 했다.

김 부시장은 “서울시는 이미 국회 자료 제출 등을 통해 계엄 당일 한 점 의혹도 없음을 증명했다”며 “그럼에도 불구하고 민주당이 계속해서 특검 수사를 압박하고 현장검증까지 추진한다는 것은 자치행정에 대한 부당한 갑질이자, 야당 소속 단체장에 대한 정치 탄압”이라고 했다.

이어 “민주당은 내년 지방선거를 의식해 특검을 도구로 국민의힘 소속 광역단체장들을 정치적으로 공격하려는 야비한 시도를 당장 중단하기 바란다”고 덧붙였다.

한편 전현희 민주당 3대특검종합대응특별위원회 총괄위원장은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “특검 수사의 사각지대에 위치한 지방자치단체의 내란 가담 행적도 반드시 파헤쳐야 한다며 국민의힘 소속 지자체장을 언급했다.

전 위원장은 “오세훈 서울시장과 김진태 강원도지사, 유정복 인천시장 등 광역 지자체장 다수가 계엄 당일 청사를 폐쇄하고 출입을 통제하고 비상간부회의를 진행한 것으로 알려졌다”면서 “민주당은 3대 특검 특위 차원에서 광역 지자체의 내란 가담 여부에 대한 진상 규명을 위해 자료 요구와 현장검증을 추진하겠다”고 했다.