與 “증언·증거 명백…사건 본질 덮을 수 없다”

불법 정치자금 수수 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구 민중기 특검 사무실에 조사받기 위해 출석하고 있다. 권 의원은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 임세준 기자
불법 정치자금 수수 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 종로구 민중기 특검 사무실에 조사받기 위해 출석하고 있다. 권 의원은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김진 기자] 더불어민주당은 31일 불법 정치자금 수수 혐의로 특검이 구속영장을 청구한 권성동 국민의힘 의원을 향해 “통일교 총재에게 큰절은 왜 했는가. 이제는 국민 앞에 큰절하고 석고대죄하라”고 비판했다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 권 의원이 통일교 총재에게 ‘인사는 했지만 금품은 받지 않았다’며 혐의를 부인한 데 대해 “국민 우롱”이라며 이같이 말했다. 백 원내대변인은 “권 의원이 통일교 측으로부터 1억원을 받았다는 증언·증거가 명백하다”며 “변명과 말 바꾸기로 사건의 본질을 덮을 수는 없다”고 했다.

또 “권 의원은 윤석열·김건희 정권의 국정농단을 방조하고, 대선 후보 교체를 시도한 정치 쿠데타의 공범으로서 정치적 책임도 명확히 져야 할 것”이라고 했다. 이어 특검에는 “정당 민주주의를 훼손한 ‘통일교 게이트’를 신속하고 철저히 수사해 사건의 전모를 반드시 밝혀내고 책임자를 엄중히 처벌해야 한다”고 촉구했다.

권 의원에 대한 체포동의안은 다음 달 9일 또는 10일 국회 본회의에서 표결이 이뤄질 전망이다. 체포동의안이 1일 정기국회 개원일 본회의에서 보고된다면 표결은 9일 본회의에 부쳐질 것으로 보인다. 9일은 우원식 국회의장이 중국 전승절(3일)에 참석하는 출장 일정을 마치고 돌아온 뒤 첫 본회의가 열리는 날이다.

체포동의안이 내달 1일 이후 국회로 넘어오면 9일 본회의에서 보고된 뒤 이튿날인 10일 본회의에서 표결될 것으로 보인다. 10일은 국민의힘 교섭단체 대표 연설이 예정돼 있는 날이다. 권 의원은 이날 앞서 “민주당이 야당 교섭단체 대표연설 일정을 체포동의안 표결로 덮으려는 의혹이 제기된다”고 주장한 바 있다.

이와 관련해 백 원내대변인은 기자들과 만나 “정치적 공작이라고 보기에는 어폐가 있다”며 “저희가 조작을 하거나 하는 건 사실무근”이라고 말했다.


soho0902@heraldcorp.com