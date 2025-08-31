[헤럴드경제(함평)=김경민기자] 전남 함평군(군수 이상익)이 9월부터 모바일 함평사랑상품권 할인율을 20%로 확대하고 구매 한도도 두 배 상향해 지역경제 활성화에 나선다.

함평군은 “9월 1일부터 11월 30일까지 모바일 함평사랑상품권 할인율을 기존 10%에서 20%로 두 배 확대하고, 구매 한도도 월 100만 원까지 상향한다”며 “다만 지류형 상품권은 월 50만 원 한도로 기존과 동일하게 10% 할인 판매를 유지한다”고 31일 밝혔다.

이번 조치는 정부의 지역화폐 발행 규모 확대 방침에 따른 것으로, 지역 내 소비 촉진을 통해 침수 피해를 당한 지역 소상공인과 전통시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

단, 이번 혜택은 인구감소지역 인센티브 5%와 특별재난 지역 5% 추가 국비 지원 예산 범위 내에서 진행되므로 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

모바일 상품권은 캐시백 혜택으로 제공된다. 구입 시 정액이 출금되지만, 사용 시 결제 금액의 20%가 캐시백으로 적립돼 다음 결제 시 현금처럼 활용할 수 있다. 캐시백으로 적립된 금액에는 추가 적립이 이뤄지지 않는다.

구매 방법도 간단하다. 모바일 상품권은 ‘지역상품권 Chak’앱을 내려받아 회원가입 후 간편하게 구매할 수 있고 카드형 상품권은 지정 은행 창구를 방문해 발급받을 수 있다.

군은 할인율이 상향되는 만큼 상품권 통합관리시스템을 통한 구매 ·환전 이력 등을 상시 모니터링하고, 부정 유통 의심 가맹점이나 환전 과다 대상업소 등에 대해 현장 점검하는 등 부정 유통 단속도 엄중히 진행할 방침이다.

이상익 함평군수는 “이번 함평사랑상품권 할인율·구매한도 확대가 군민들의 생활안정에 실질적인 도움이 되고, 침수 피해를 입은 지역 소상공인과 전통시장에도 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 군민과 상인 모두가 체감할 수 있는 정책을 마련해 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.