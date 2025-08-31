30일 밤 정국 집 주차장서 현행범 체포 현관 비밀번호 누른 中여성은 송치

[헤럴드경제=김진 기자] 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 여성이 체포됐다.

31일 서울 용산경찰서는 주거침입 혐의로 한국 국적 여성 A씨를 입건했다고 밝혔다.

A씨는 전날 밤 11시 20분쯤 정국이 거주하는 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 경찰은 A씨를 상대로 주차장에 들어간 경위를 조사 중이다.

앞서 정국이 제대한 6월 11일에도 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누르다 현행범 체포됐다. B씨는 지난 27일 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. B씨는 국내 거주자는 아니며, 전역한 정국을 보러 한국에 왔다고 진술한 것으로 파악됐다.

2023년 12월 같은 그룹의 지민과 육군에 동반 입대한 정국은 1년 6개월간 경기 연천군 제5보병사단 포병여단에서 복무한 뒤 만기 전역했다.

BTS 멤버들은 과거에도 이러한 일을 겪었다. 멤버 진의 경우 지난해 6월 전역 직후 열린 팬과의 ‘포옹 행사’에서 50대 일본인 여성으로부터 볼에 기습 뽀뽀를 당했다. 한 누리꾼의 고발을 접수한 경찰은 지난 5월 이 일본인 여성을 성폭력처벌법상 공중밀집장소 추행 혐의로 경찰에 넘겼다.

정국의 경우 군 복무 동안 중국 국적 총책이 이끄는 해킹 조직의 타깃이 돼 84억원 상당의 하이브 주식을 탈취당했으나 지급 정지 조치로 실제 피해를 면했다. 태국에서 붙잡혀 국내 송환된 총책 전모(35)씨는 지난 29일 검찰에 넘겨진 상태다.