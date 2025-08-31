[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] ‘광주방문의해’를 맞아 광주시가 9월 한 달 동안 도심 안팎에서 책과 예술, 축제, 스포츠가 어우러지는 다채로운 프로그램을 선보인다.

올해로 개관 10주년을 맞이한 국립아시아문화전당(ACC)은 오는 27, 28일 ‘책 읽는 ACC’를 개최한다. 전국 독립서점·출판사가 함께하는 ‘북마켓’, 볼거리와 살거리가 가득한 ‘아트마켓’, ‘아시아문학포럼’, 책을 주제로 한 체험·홍보 부스 등 다양한 프로그램이 ACC 야외 일대에서 진행된다.

ACC에서는 또 11일부터 14일까지 ‘GAC 공연예술축제 그라제’가 열린다. 합창과 교향악, 동화 콘서트 등 다양한 공연으로 무대가 꾸려진다.

5일부터 내년 2월 22일까지 진행되는 ACC 특별전 ‘봄의 선언’은 오늘날을 살아가는 시민들에게 민주주의와 예술의 관계를 재해석하며, 예술이 사회에 던지는 심도 깊은 질문들을 담아낸다. 다양한 설치미술과 영상, 아카이브 전시를 통해 관람객은 민주주의의 가치와 일상 속 변화를 새롭게 경험할 수 있다.

5일부터 14일까지 개최되는 아시아문화주간 ‘ACT페스티벌’은 ‘예술·창의·기술’을 아우르는 프로그램으로, 국제적 아티스트와 창작자들이 참여해 융복합 전시, 퍼포먼스, 몰입형 공연을 선보인다.

5일부터 12일까지,22일부터 28일까지 개최되는 ‘세계(장애인)양궁선수권대회’는 세계 정상급 선수들의 치열한 승부를 도심 한가운데서 만날 수 있는 특별한 기회를 선사한다. ACC 인근 5·18민주광장에서 열리는 결승전은 광주만의 역사적 공간에서 펼쳐지는 세계적 스포츠의 장으로, 경기 이상의 감동을 전할 예정이다.

사직공원 일원에서는 광주 도심을 울리는 글로벌 음악축제 ‘광주사운드파크페스티벌’이 6일 열린다. 도심 복판에서 펼쳐지는 이 페스티벌은 케이팝부터 록, 재즈, 퓨전국악까지 다양한 무대를 선사해 가을밤의 선선한 바람과 함께 잔디 위에서 음악을 즐기는 특별한 경험을 맛볼 수 있다.

예술마을 양림동에서는 매주 토요일 ‘양림 아트 워크’가 진행된다. 아기자기한 골목 곳곳에서는 플리마켓, 원데이 클래스 등 체험 콘텐츠가 펼쳐져 관광객에게 특별한 창작 여행을 선사한다.

도심을 벗어나 용봉동으로 달려가면 11월 2일까지 광주비엔날레전시관에서 개최되는 ‘광주디자인비엔날레’는 ‘포용디자인’을 주제로 세계·삶·모빌리티·미래 등 4개 전시관에서 세계 각국의 포용디자인 사례를 한눈에 살펴볼 수 있다.

광주송정역 일원에서는 12,13일 ‘남도맛페스티벌 & 도란도란 문화야시장’이 열린다. 송정역 주변 맛집과 남도의 대표 음식이 한데 모여 전국 미식가들을 사로잡고, 저녁 무렵 열리는 문화 야시장은 현지의 멋과 활력을 더한다.

새롭게 조성된 서창 윈드&선셋 조망대와 나눔누리정원은 석양이 비치는 갈대숲과 황금빛 들녘을 함께 바라볼 수 있는 곳으로 9월 말부터 시민들에게 개방할 예정이다.

이승규 광주시 신활력추진본부장은 “9월 광주에서는 책과 예술, 축제와 스포츠는 물론 자연 속 피크닉까지 함께 즐길 수 있다”며 “시민과 관광객들에게 스포츠의 감동, 예술의 영감, 축제의 낭만, 자연이 주는 힐링까지 한꺼번에 만날 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.