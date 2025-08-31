31일 오전 14.9%…농업용수 공급도 중단

[헤럴드경제=김진 기자] 강원 강릉시가 전례 없는 최악의 가뭄에 시달리고 있다. 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 물을 더 공급하기 어려울 정도로 떨어졌다.

31일 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 7시40분께 오봉저수지 저수율은 전날(15.3%)보다 0.4%포인트 떨어진 14.9%다. 식수 공급의 마지노선으로 여겨진 ‘저수율 15%’ 선이 무너지면서 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 본격적으로 시행한다.

앞서 강릉시는 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난 20일부터 아파트를 비롯해 5만3485가구의 계량기 50%를 잠금 하는 제한 급수로 절수 조치를 시행해 왔다.

저수지가 점점 메말라가면서 강릉시는 전날부터 오봉저수지의 농업용수 공급도 중단했다.

이전까지는 ‘3일 공급·7일 제한’ 방식으로 농업용수를 공급했다. 원래대로라면 23∼29일 공급 제한 기간이 끝나고 30일부터 공급이 재개됐어야 하지만, 저수율이 15% 가까이 떨어지면서 농업용수를 공급하지 않기로 했다. 다만 오봉저수지 외에도 농업용수를 공급하는 저수지는 10곳이 있다.

정부는 전날 강릉시에 재난 사태를 선포했다. 자연 재난으로는 처음이다. 이 대통령은 30일 오후 강릉을 찾아 이 지역 주요 수원지인 오봉저수지를 둘러본 뒤 강릉시청에서 가뭄 대책회의를 주재하고 재난 사태 선포를 지시했다.

이 대통령은 “가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라”고 지시하고 “식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라”고 당부했다.