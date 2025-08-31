종로학원, 대학정보공시 분석 “의대·약학계 재입학 추정”

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 서울대·고려대·연세대(SKY)를 다니다 관둔 ‘중도 탈락’ 학생이 2500명에 육박하며 역대 최대 규모를 기록했다.

31일 종로학원이 대학정보공시 ‘대학알리미’ 정보를 분석한 결과에 따르면 서울대와 고려대, 연세대의 작년 중도 탈락 인원은 총 2481명으로 집계됐다. 이는 관련 공시가 이뤄진 2007년 이래 최대 규모다. 2023년(2126명)과 비교하면 355명(16.7%) 증가한 수치다.

중도 탈락은 자퇴나 미등록, 미복학, 유급 등으로 학교에 복귀하지 않은 경우를 가리킨다. 3개 대학의 중도 탈락 학생이 역대 최대치를 기록한 이유는 지난해 정부의 의대 증원 방침에 따라 갑작스럽게 2025학년도 의대 모집정원이 확대됐기 때문으로 보인다.

종로학원은 “중도 탈락생 상당수가 반수 등을 통해 의대나 의약학계열에 재입학한 것으로 추정된다”며 “내년도는 의대 모집정원이 다시 축소됐지만 3개 대학 최상위권 학생들의 의학계열 선호도는 상당히 지속될 수 있다”고 말했다.

중도탈락자 2481명을 계열별로 보면 자연계가 1494명으로 가장 많았다. 인문계는 917명, 예체능은 70명이었다. 2023년과 비교하면 인문 계열은 154명(20.2%), 자연계열은 173명(13.1%) 늘어 인문계 증가 폭이 더 컸다.

대학별로 보면 고려대가 1054명으로 중도 탈락 학생 수가 가장 많았다. 연세대는 942명, 서울대 485명이었다.

학과별 중도탈락자를 보면 인문계열은 서울대의 경우 인문계열 18명, 자유전공학부 15명, 경제학부 12명 순으로 많았다. 고려대는 경영학과 71명·경제학과 29명, 연세대는 인문계열 68명·경영계열 45명 순이었다.

자연계열은 서울대에선 간호학과가 27명으로 최다였다. 이어 첨단융합학부·화학생물공학부 24명, 재료공학부 22명 순이었다. 고려대는 전기전자공학부 65명·생명공학부 60명, 연세대는 공학계열 155명·이학계열 43명 순이다.