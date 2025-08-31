신한금융 회장 애널리스트 데이서 강조 그룹 유튜브 채널서 개인투자자들과 소통

[헤럴드경제=김벼리 기자] 진옥동 신한금융그룹 회장이 금융 담당 애널리스트를 대상으로 열린 ‘신한금융그룹 애널리스트 데이’에서 금융 서비스 혁신에 대한 의지를 내비쳤다.

이번 행사는 지난 28일부터 이틀간 제주도에서 열렸다. 진 회장은 행사 첫날 세션에서 “디지털 전환과 규제환경 변화는 금융사의 본질적 경쟁력을 재정의하는 거대한 흐름”이라며 “신한금융은 위기 속에도 ‘고객과 함께 성장하는 금융을 실천’하며 한국 금융이 글로벌 무대에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

이어 “ERP(전사적 자원 관리) 뱅킹, 스테이블코인, AI(인공지능) 에이전트는 단순한 기술 과제가 아니라 금융 본연의 기능을 재편하고 ‘고객 중심의 새로운 가치를 창출’할 수 있는 핵심 동력”이라며 “신한금융은 이를 기반으로 창의적이고 실질적인 금융 서비스 혁신에 집중하며 지속 가능한 금융 생태계를 구축에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

신한금융은 매년 애널리스트와 소통 자리를 마련해 그룹 경영 현안과 금융시장 주요 이슈 등을 공유하고 있다. 지난해에는 일본 도쿄에서 기업가치 제고 계획의 성공 모델을 살피고, 현지 금융청과 거래소를 방문했다. 연사 초청 세미나 형식으로 진행했다.

올해 행사는 ‘디지털 패러다임 전환과 금융의 대응’을 주제로 개최했다. 콘텐츠와 토론 중심의 차별화된 프로그램으로 운영했다고 신한금융그룹은 강조했다. 신한금융은 그룹의 디지털 혁신 전략과 시장 대응 의지를 공유하며 지속적인 기업가치 제고 기반을 다졌다.

이날 행사에서는 김민승 코빗 리서치센터장을 포함한 내·외부 전문가를 초청해 ▷글로벌 디지털 자산 시장 동향 ▷스테이블코인 사업 추진 전략 ▷임베디드 금융(일상 속 금융) 및 ERP 뱅킹 현황 ▷규제환경 변화에 따른 금융산업 전망 등을 논의했다.

한편, 신한금융그룹은 지난해 2분기 국내 금융지주회사 최초로 개인투자자 대상 설명회를 열었다. 지난 28일에는 그룹 공식 유튜브 채널을 통해 개인투자자들의 질문에 대한 답변을 전달했다. 아울러 이사회, CEO를 포함한 경영진의 투자자 면담 등 다양한 채널을 통해 그룹의 전략과 성과를 공유하고 있다.