[헤럴드경제=나은정 기자] 정부가 추진하는 직장인 점심값 지원 사업을 두고 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다. 세금을 들여 직장인의 밥값을 지원해 주는 것이 맞느냐는 비판과 결국 물가와 재정에 부담만 키울 것이라는 우려가 잇따른다.

29일 정부가 발표한 2026년 예산안에 따르면 농림축산식품부는 내년부터 ‘직장인 든든한 한 끼’ 시범사업을 시행한다. 인구 감소 지역 중소기업 근로자 5만4000명에게 월 4만원 상당의 식비를 지원하는 내용으로, 총 79억원이 투입된다.

사업은 ‘천원의 아침밥’과 ‘든든한 점심밥’ 두 종류로 나뉜다.

‘천원의 아침밥’은 쌀을 활용한 일반식·간편식을 한 끼 1000원에 제공하는 방식으로, 예컨대 5000원짜리 식사라면 정부 2000원, 지자체와 기업이 각 1000원씩 분담하고 근로자는 1000원만 낸다. ‘든든한 점심밥’은 근로지 인근 외식 업종에서 오전 11시부터 오후 3시 사이 결제액의 20%를 월 4만원 한도 내에서 할인해 주는 방식다.

정부는 “끼니 해결이 어려운 직장인의 복리후생을 높이고 점심시간 외식 수요를 통해 지역경제 활성화를 도모할 수 있다”고 설명한다.

그러나 온라인상에서는 “세금으로 직장인 밥값을 왜 지원하느냐”, “국민에 푼돈 지원 말고 그 돈으로 미래산업에 투자해라”, “이재명 정부는 돈 푸는거 말고 뭘 할 수 있는 거냐” 등의 비판이 터져나왔다.

특히 이러한 지원책이 결국에는 식당 가격 인상의 유인이 돼 외식물가를 밀어올릴 수 있다는 우려도 제기됐다. 집에서 도시락을 준비하는 근로자처럼 제도 이용이 어려운 이들은 배제돼 형평성 문제도 나온다.

일각에서는 내년도 국가채무가 사상 처음 1400조원을 넘볼 것이란 전망을 토대로 재정 부담을 우려하며 이번 정책이 ‘포퓰리즘’이라고 비판하고 있다.

한편 정부는 이번 정책과 동시에 기존 진행하던 대학생 대상 ‘천원의 아침밥’ 사업도 확대한다. 시행 학교는 201개교에서 240개교로, 대상자는 450만 명에서 540만 명으로 늘리고 예산은 111억원을 배정했다. 사업비 169억원을 들여 초등 1~2학년에게 주 1회 과일 간식을 제공하는 사업도 추진할 계획이다.