트럼프, 주담대 사기 혐의 리사 쿡 연준 이사 해임 ‘취임 한달’된 모나레즈 CDC 국장도 해임 “미국우선 아냐” 표면교통위원회 위원도 해임 해임된 관료들, 일제히 반발…쿡 이사는 소송

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미 대통령이 독립성을 지닌 연방 기관들에 본격 손을 뻗치고 있다. 이달 중순 연방준비제도 이사 해임을 시작으로 질병통제예방센터(CDC) 수장, 철도 규제기관 위원까지 해임을 통보하면서 독립적인 연방 기관들을 장악하려는 움직임을 점차 노골화하고 있다는 분석이 나온다.

30일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 전날 철도 규제기관인 연방표면교통위원회(STB) 위원 로버트 프리머스를 해임했다. 프리머스 위원은 미국 서부의 철도 회사 유니언 퍼시픽과 노퍼크 서던 간 초대형 합병안을 심사 중이었던 것으로 알려졌다.

민주당 소속인 프리머스 위원은 지난 2020년 트럼프 대통령에 의해 STB에 지명돼 2021년부터 활동을 시작했다. 그는 2023년 규제당국이 승인한 캐나다 퍼시픽과 캔자스시티 서던의 합병 당시 “공익에 부합하지 않는다”는 이유로 유일하게 반대표를 던진 인물이다.

백악관은 이날 “프리머스는 대통령의 ‘미국 우선(America First)’ 의제에 부합하지 않았다”며 “행정부는 조만간 더 자격 있는 인사들을 STB 위원으로 지명할 계획”이라고 밝혔다.

“독립 기관·위원회 잇따라 해임”…법적 공방 예고도

트럼프 대통령은 최근 연이어 해임 조치를 단행하며 독립적 성격을 가진 연방 기관들에 대한 장악력을 확대해왔다. 그는 이미 연방거래위원회(FTC), 평등고용기회위원회(EEOC), 노동통계국(BLS)의 민주당 인사들을 해임했으며, 미 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준) 이사 리사 쿡의 해임도 발표했다.

지난 27일에는 미국 질병통제예방센터(CDC) 수장에 대한 해임도 전격 발표했다. 지난 7월 말 미국 상원에서 수전 모나레즈 CDC 국장으로 인준됐다는 점을 감안하면 취임 한 달도 안 돼 해임된 셈이다. 이 같은 급작스러운 해임 배경에는 ‘백신 음모론자’로 알려진 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관과의 갈등이 직접적인 원인으로 지목된다.

트럼프 행정부에서 연방 기관 수장들을 연일 해임하면서 법적 공방도 예고되고 있다.

프리머스 위원은 성명을 통해 해임에 법적 대응을 예고하며 “이는 심각하고 법적으로 무효한 조치”라고 지적했다. 그는 WSJ에 보낸 이메일에서도 “STB 위원으로서의 직무를 계속할 계획이며, 만약 이를 막는다면 법적 조치를 취하겠다”고 말했다.

블룸버그통신 등에 따르면 쿡 이사는 이날 워싱턴 D.C. 연방지방법원에 제출한 소장에서 트럼프 대통령의 해임 조치가 연준법을 위반했다고 주장했다. 쿡 이사는 또한 트럼프 대통령의 해임 조치 효력 금지 가처분을 법원에 신청했다. 그는 이 조치가 연준을 현 체제로 유지하고 공익을 보호하기 위해 반드시 필요하다고 강조했다.

소장에는 “쿡 이사 해임 시도를 둘러싼 정황을 보면 주택담보대출 관련 혐의는 단순한 구실에 불과하다”며 “(해당 의혹은)쿡 이사 상원 인준 이전 행위와 관련된 것으로 정식 조사나 입증이 이뤄진 적도 없다. 따라서 이 혐의는 관련법상 해임 사유가 될 수 없다”는 내용이 담겼다.

모나레즈 국장 역시 자신을 향한 사퇴 요구를 거부했다. 그는 “백악관 관리나 보건부 장관이 아니고 오직 대통령만이 나를 해임할 수 있다”며 버티고 나섰다.

모나레즈의 변호인들은 “CDC 국장은 대통령의 후보자 지명과 상원 인준을 거쳐 임명되는 만큼 보건부 장관이 아니고 대통령이 곧 그 인사권자”라는 논리를 들어 반박에 나섰다.

이에 대해 로이터통신은 “이번 해임은 트럼프 행정부가 독립 기관과 위원회에서 잇따라 단행한 인사 조치 중 하나”라며 “트럼프 대통령은 이미 연방거래위원회(FTC) 소속 민주당 인사 2명과 국가교통안전위원회(NTSB) 부위원장, 전미노동관계위원회(NLRB), 연방공무원제도보호위원회(MSPB), 연방선거위원회(FEC) 위원들을 연이어 해임했다”고 전했다.