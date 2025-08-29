AI 반도체 기술 개발 등에 2조2000억원 국가 통합 바이오 빅데이터 1조6000억원 첨단 인력 3만3000명 확보 3대 프로젝트

이재명 정부의 첫 국가 연구개발(R&D) 예산이 역대 최대 수준인 35조3000억원으로 편성됐다. 인공지능(AI), 바이오, 콘텐츠 등 국가의 미래 먹거리가 될 첨단 기술을 적극 육성한다는 의지다.

29일 정부가 발표한 ‘2026년 예산안’에서 R&D 분야의 예산은 전년(29조6000억원)보다 무려 19.3% 증가한 35조3000억원으로 책정됐다.

내년 예산은 크게 ▷첨단기술 ▷민간연계 ▷인재 ▷연구기반을 중점으로 R&D 생태계 곳곳에 예산이 일제히 늘어났다.

우선 첨단기술은 이른바 ‘A(AI), B(바이오), C(콘텐츠), D(방산), E(에너지), F(제조)’로 대변되는 첨단산업 분야별 핵심 기술에 집중 투자해 성과를 가시화한다. 관련 예산은 8조원에서 10조6000억원으로 늘었다. AI는 AI 반도체 기술 개발 등에 2조2000억원, 바이오는 국가 통합 바이오 빅데이터 등을 구축하는데 1조6000억원이 실렸다.

콘텐츠 분야에는 2000억원을 투입해 AI 콘텐츠 제작 기술을 개발하는 등에 활용된다. 방산은 3조7000억원의 예산이 투입됐다. 핵심부품을 국산화하는데 주력한다.

에너지는 2조6000억원의 예산으로 핵심 기술을 상용화하는데 주력하고 5000억원의 예산이 투입된 제조분야는 국가 로봇 테스드필드 등을 구축하는데 힘을 실을 방침이다.

스마트팜, 피셔리 등 이상 기후 대응을 위한 연구개발도 7000억원에서 1조원으로 확대했다.

민간 연계를 통해 기술을 사업화하는데도 예산을 집중 사용한다. 팁스(TIPS, 민간투자주도 기술 창업지원 프로그램) 지원금액과 기업을 대폭 확대하고 유망기업을 대상으로 한 사업화보증프로그램에도 3000억원을 공급한다.

첨단 인력 3만3000명 확보를 위한 3대 프로젝트에도 예산이 투입됐다. 국내 첨단분야 인재 양성을 2만7000명에서 3만1000명으로 확대하고 해외 인재는 5년간 2000명을 유치할 방침이다. 우수인력의 유출 방지를 이공계 연구생활장려금을 확대하고 연 750만원의 박사우수 장학금도 신설한다.

아울러 무너진 기초연구 생태계를 회복하는데도 힘을 실었다. 지방·신진 연구자의 연구 지속성을 보장하기 위해 2000개의 풀뿌리 소액연구를 신설한다.

정부출연연구기관(출연연)은 국가 대형 임무 과제를 100개를 추진한다. TIPS 사업군은 1240개 기업에 최대 200억원을 지원한다. 첨단인력 사업군에는 고급인재를 확대하는데 방점을 찍었다. 개인 기초연구 생태계 강화를 위해 2000개 미만의 1억원 미만의 과제도 추진할 계획이다. 박세정 기자