한국 EAI, 일본 API, 미국 KEI 공동 조사 韓 일본 호감도 52.4%, 2013년 이래 최고 日 한국 호감도 24.8%, 2019년 이래 최저

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본에 호감을 갖는 한국인의 비율이 집계 이후 최고치를 기록한 반면 한국에 호감을 가진 일본인 비율은 6년 만에 최저로 떨어졌다.

29일 한국 동아시아연구원(EAI), 일본 아시아-태평양 이니셔티브(API), 미국 한국경제연구소(KEI)가 협력해 조사한 ‘제1회 한미일 국민상호인식 조사’ 결과에서 한일의 상대국에 대한 감정이 이처럼 엇갈린 것으로 나타났다.

한국은 만 18세 이상 1585명, 일본은 만 12세 이상 1037명, 미국은 유고브(YouGov) 패널 기반 1500명을 대상으로 이달 각각 조사했다.

상대국에 대한 인상을 물은 결과 일본에 좋은 인상을 갖고 있다는 한국인은 52.4%로 집계됐다. 이는 지난해 41.8%에서 10.6%포인트 급증한 것으로 집계를 시작한 2013년 이후 최고치다. ‘노 재팬(No Japan)’ 운동이 있던 2020년 12.3%와 비교하면 4배 이상이다.

일본에 좋지 않은 인상을 갖고 있다는 한국인은 37.1%로 집계 이래 최저치로 떨어졌다.

한국인과 달리 일본인의 한국에 호감도는 급격히 떨어진 것으로 나타났다. 한국에 좋은 인상을 갖고 있다는 일본인은 지난해 37.4%에서 24.8%로 12.6%포인트 크게 떨어졌고, 2019년 이후 가장 낮았다. 한국에 좋지 않은 인상을 갖고 있다는 일본인은 51.0%로 2015년 이후 가장 높았다. ‘노 재팬’ 운동이 한창이던 2019년(49.9%), 2020년(46.3%) 보다 높은 수치다.

상대국에 좋지 않은 인상을 갖게 된 이유를 보면 한국인은 ‘침탈 역사를 제대로 반성하지 않아서’(82.8%, 2순위까지 답변)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘독도문제’(48.0%), ‘위안부나 강제징용 같은 역사문제 미해결’(41.2%), ‘일본인의 겉과 속이 다른 국민성’(15.3%) 순으로 선택했다.

일본인 역시 ‘역사문제(위안부·징용공 대립)’를 비호감 이유 1순위로 들었다. 이어 ‘반일 시위·발언’(52.0%), ‘국민성·기질 인상이 좋지 않음’(41.6%), ‘독도 영토문제’(35.9%), ‘한국 대통령에 대한 나쁜 인상’(12.3%) 순이었다.

한국인이 일본에 좋은 인상을 갖게 된 이유 1위는 ‘친절하고 성실한 국민성’(46.6%)이었다. 일본인이 한국에 좋은 인상을 갖게 된 이유로는 ‘영화·음악·스포츠 등 문화적 매력’(51.8%) 때문이라는 응답이 가장 높았다.

일본을 방문한 적이 있는 한국인 응답 비율은 60.7%로 2023년 37.3%와 비교해 2년 사이 23.4%포인트 늘었다. 반면 일본인은 한국을 방문한 적이 없다는 응답률이 74.4%로 많았고, 이는 2023년 77.0%와 비교해 큰 차이가 없었다.

이재명 대통령에 대한 일본인 호감도는 ‘잘 모름·어느 쪽도 아님’이 50.3%로 절반은 넘은 가운데 호감이 10.5%, 비호감이 39.2%로 비호감이 약간 높았다.

도널드 트럼프 미국 대통령에 대해선 한국인 73.1%, 일본인 70.1% 등 각각 압도적인 수치로 비호감을 드러냈다.

양국의 대미 신뢰도는 악화한 것으로 나타났다. 한국인의 30.2%가 미국을 ‘신뢰할 수 없는 파트너’로 평가했다. 이는 지난해 18.2%에서 12%포인트 급등한 수치다. 일본에서는 응답자의 44.7%가 미일관계 미래를 ‘부정적’으로 전망했다. 이는 긍정적 전망(23.6%)보다 두 배 가까이 많았다.

미국이 한일 양국에 대중국 무역과 투자관계를 제한하는 정책을 펴는 데 대한 반발도 컸다. 한국인 57.6%, 일본인 50.3% 등 각각 절반이 넘는 응답자가 반대한다고 답했다.

트럼프 2기의 고율 상호관세에 대해 한국 80.9%, 일본 76.5%가 반대 의사를 표명했다. 3500억 달러 규모 대미투자를 조건으로 한 ‘한미 관세 합의’에 대해선 한국 응답자의 55.6%가 반대 입장을 보였다.

이번 조사의 표본오차는 한국은 95% 신뢰수준에서 ±2.5% 포인트이며, 일본은 95% 신뢰수준에서 ±3.04% 포인트, 미국은 95% 신뢰수준에서 ±2.95% 포인트다.