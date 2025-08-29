유가증권시장 2개사 918만주 코스닥시장 40개사 1억7113만주

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국예탁결제원은 다음달 태영건설, 엔젤로보틱스 등 42개사 1억8031만주가 의무보유등록에서 해제될 예정이라 29일 밝혔다.

유가증권시장에서 유가증권시장 2개사 918만주, 코스닥시장 40개사 1억7113만주가 대상이다. 의무보유등록이란 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 소유한 주식을 일정기간 동안 예탁원에 처분이 제한되도록 전자등록하는 제도다.

의무보유 원인별로 보면 ▷증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(3484만주) ▷유가증권시장 상장규정( 675만주) ▷코스닥시장 상장규정(1억3629만주) ▷그 외 기타법령(243만주)이다.

유가증권시장에서는 오는 12일 태영건설(243만5581주), 17일 씨케이솔루션(674만9250주)가 예정됐다. 코스닥시장에서는 오는 14일 지슨(980만8049주)과 지투지바이오(210만5770주), 26일 엔젤로보틱스(23만7750주), 30일 제닉스로보틱스(135만주) 등이 해제된다.