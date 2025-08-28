[헤럴드경제=최은지 기자] “방한 목적이 피부과 투어라니 good!” “또 와요 언니”

미국의 억만장자이자 글로벌 셀럽, 킴 카다시안의 깜짝 한국 방문이 온라인상에서 화제다. 3억5000만명의 팔로워를 보유, 글로벌 영향력을 자랑하는 킴 카다시안이다.

그런 그가 한국을 찾았다. 그것도 한국에서 피부 재생 시술을 받았다. 그러니 자연스레 어떤 시술이고 어디서 받았는지 문의가 쏟아지는 수순이다.

킴 카다시안과 동생 클로이 카다시안, 미국의 뷰티 전문가 바네사 리는 최근 한국을 방문해 한남동과 강남 등 복수의 피부 클리닉을 찾아 시술을 받았다. 이 사실은 킴 카다시안과 바네사 리가 소셜네트워크서비스(SNS)에 직접 인증샷을 남기며 알려졌다.

카다시안 일행이 찾은 곳 중 한 곳은 서울 한남동에 위치한 호안클리닉이다. 이곳은 피부재생 프로그램으로 유명한 곳으로, 피부재생 솔루션 ‘칼레심 더마’와 슬로우에이징 프로그램 ‘호안 셀릭스 패키지’를 결합한 복합 프로그램을 한 달 전 론칭했다.

이 프로그램은 피부 컨디션을 맞추는 ‘에스테틱 케어’, 피부 탄력과 재생을 촉진하는 ‘고주파(RF) 의료장비’ 결합 케어, ‘칼레심 더마’를 활용해 피부 회복과 항노화에 도움을 주는 ‘엑소좀·시크리톰 기반 재생 케어’, 농축산소 등을 활용한 전후 관리 프로그램인 ‘프리미엄 사후 관리’ 4단계로 진행된다.

피부재생 프로그램에 사용되는 ‘칼레심 더마’는 줄기세포 플랫폼 기업 ‘셀리서치’가 독자적으로 개발한 생리활성 단백질 복합체 ‘PTT-6 시크리톰(Secretome)’ 기반 피부재생 솔루션이다. 전세계 70개국 특허를 보유하고 있고, 40여개국 4500여 병원 및 클리닉에서 임상과 치료에 사용되고 있다.

칼레심을 국내에 독점 공급하고 있는 키앤스톤 담당자는 “글로벌 뷰티 아이콘인 킴 카다시안 자매가 ‘칼레심 더마’를 적극 활용하고 있는 호안클리닉을 찾은 것이 알려지며 국내외에서 입소문을 타고 큰 인기를 끌고 있다”고 밝혔다.

킴 카다시안은 미국 리얼리티쇼를 통해 스타덤에 오른 방송인이자 사업가로, 순재산만 17억달러(2조2352억원)에 달한다. 2019년 자체 브랜드를 론칭해 연매출 1조4000억원을 달성했고, 2025년 포브스 선정 미국 자수성가 부자 여성에도 이름을 올렸다. 동생 클로이 카다시안도 패션, 뷰티 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

킴 카다시안 자매처럼 국내 피부과를 찾은 외국인 환자는 지난 15년간 117배로 크게 늘어났다.

한국보건산업진흥원의 ‘2024 외국인 환자 유치실적 통계분석 보고서’에 따르면 지난해 우리나라를 방문한 외국인 환자는 실환자 기준 117만명(연환자 170만명)으로, 전년(61만명) 대비 약 1.9배 증가하며 사상 최대치를 기록했다.

이 중에서도 피부과 진료를 받은 외국인 환자는 총 70만5044명으로, 전년도 23만9060명에 비해 3배 가까이 증가했다.