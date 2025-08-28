9월 4일까지 온·오프라인서 진행 브랜드 데이부터 신상·반값 특가

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ올리브영은 오는 29일부터 다음 달 4일까지 정기 세일 행사 ‘올영세일’을 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 진행한다.

이번 올영세일에서는 프리미엄 브랜드 상품을 할인하는 특가 행사를 신설했다. ‘Luxe Edit 스페셜 위크’를 통해 크리니크, 헤라, 키엘, 모로칸오일, 시미헤이즈뷰티, 어반디케이 등 11개 프리미엄 브랜드의 상품 100여종을 최대 30% 할인한다.

매일 다른 브랜드의 인기 상품을 할인하는 ‘브랜드 데이 특가’, 대표 상품 1종을 하루만 특가에 판매하는 ‘깜짝 특가’도 진행한다.

‘스테디셀러 특가’ 행사로는 지난해 9월부터 올해 6월까지 올영세일에서 고객들이 가장 많이 구매한 30종의 상품을 특가로 준비했다. 스테디셀러인 만큼 대용량, 기획 상품 중심으로 구성했다.

지난 6월 올영세일 이후 출시된 신상품 400여종을 할인하는 ‘신상 특가’와 다양한 카테고리의 상품을 기존보다 50% 이상 할인된 가격에 판매하는 ‘반값 특가’도 운영한다.

올리브영은 지난 올영세일에서 긍정적인 반응을 얻었던 ‘올영세일 쿠폰팩’의 발급 기간을 기존 3일에서 7일로 크게 확대했다. 올영세일 1~6일차에는 매일 0시, 18시에 ‘선착순 쿠폰’을 발급한다. 쿠폰 사용 시 각각 최대 3만4000원, 최대 2만원 할인받을 수 있다.

글로벌 관광상권 매장에서는 외국인 관광객이 즐겨 찾는 상품 6종을 특가로 판매하는 ‘Bu＄ No￦’를 운영한다. 해당 매장에서 알리페이, 위챗페이, 유니온페이, 와우패스 결제시 할인 혜택도 제공한다.

올리브영 관계자는 “올영세일은 자주 쓰는 제품뿐만 아니라 평소에 도전하고 싶었던 트렌디한 상품까지 최대 혜택으로 구매할 기회”라며 “중소·신진 브랜드부터 프리미엄 브랜드 상품까지 다채롭게 발굴해 올영세일에서 지속 소개할 것”이라고 말했다.