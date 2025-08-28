[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 민생 경제 회복과 소비 심리 활성화를 위해 오는 9월 1일부터 연말까지 안동사랑 상품권 이용자 혜택을 대폭 강화한다고 밝혔다.

지류형과 모바일 상품권 구매 할인율을 기존 10%에서 15%로 상향한다.

월 구매 한도는 지류형 30만원을 유지하되 모바일은 9월 70만원, 10~12월 60만원으로 확대한다.

이에 따라 지류형 30만 원을 25만5000 원에, 모바일은 70만 원을 59만5000 원에 구매할 수 있다.

여기에 모바일은 9월 한 달간 결제액의 5%를 최대 3만5000 원까지 추가 적립해 실질 할인율이 약 20%에 달한다.

시는 이번 정책으로 총 728억 원 규모(지류형 218억 원, 모바일 510억 원)의 상품권을 발행하며 국·도비 139억 원을 확보해 시 재정 부담을 최소화했다.

안동시 관계자는 “이번 혜택 강화는 가계 부담을 줄이고 소비 여력을 확대해 소상공인과 자영업자 매출 증가로 이어질 것”이라며, “정부의 민생 회복 소비쿠폰과 함께 소비 심리 개선의 마중물이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.