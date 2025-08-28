[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] (주)에스테팜은 지난 8월 23일 토요일 오후 5시 서울 서초구 소재 리참성형외과에서 ‘2025 큐티 라이브 아카데미(QT LIVE ACADEMY)’ 3회차 행사를 개최했다고 밝혔다.

에스테팜에 따르면 이번 아카데미에 의료진 약 20명이 참석해 자리를 빛냈다. 특히 필러, 스킨부스터, 실리프팅 시술 등에 대한 이론과 실전 노하우를 함께 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 3회차 아카데미는 에스테팜의 큐티(QT) 브랜드 전 제품을 주제로 구성됐다. 이러한 가운데 리참성형외과 최용성 원장, 에이엘의원 박경률 원장이 연자로 나서며 이론 강의 및 라이브 시술을 직접 선보였다.

먼저 최용성 원장은 ‘이마부터 중하안부까지 실리프팅과 필러를 활용한 입체적 페이스라인 구현’을 주제로 강연을 펼쳤다. 특히 최 원장은 큐티필(QTFill) 필러 시술과 큐티엘(QTL) 실리프팅 시술을 병행하여 얼굴 전체의 조화롭고 입체적인 윤곽을 구현하는 테크닉을 시연해 조명받았다.

이어 박경률 원장은 큐티필, 큐티셀(QTCell), 큐티엘 모노실을 활용한 다양한 임상 전략을 공유하며 이목을 집중시켰다. 나아가 박 원장은 피부 탄력 개선과 여드름 흉터 부위의 복합적인 피부를 어떻게 개선할 수 있는지 실전 시연으로 상세히 선보여 박수를 받았다.

에스테팜 관계자는 “큐티 라이브 아카데미는 이론 교육을 넘어 실전 중심 프로그램으로 매회 높은 만족도를 얻고 있다”며 “향후 QT 브랜드의 장점과 최신 시술 트렌드를 공유할 수 있는 장을 지속적으로 마련할 것”이라고 전했다.