9월23~25일 ‘이프카카오’ 개최 카카오톡 개편 내용 공개 신규 AI 서비스, 오픈AI 공동 프로덕트 등도 발표

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 9월23일 ‘이프카카오’(if(kakao)25)를 통해 완전히 새로운 형태의 카카오톡을 공개한다.

카카오는 다음달 23일부터 25일까지 경기도 용인 ‘카카오 AI 캠퍼스’에서 이프카카오 컨퍼런스를 개최한다고 28일 밝혔다.

올해로 7회를 맞는 이프카카오는 카카오 그룹의 기술 경험과 성과를 공유하고 소통하는 행사다. 카카오는 이번 컨퍼런스의 슬로건을 ‘가능성, 일상이 되다’로 정하고, AI 대중화를 목표로 추진해온 다양한 성과와 결과물을 대거 선보인다. 특히, 그동안 카카오가 역량을 집중해온 카카오톡과 AI, 두 핵심 축을 중심으로 카카오의 기술 혁신과 서비스 방향성을 집중적으로 소개한다.

컨퍼런스 첫날인 23일, 가장 먼저 정신아 대표가 카카오톡 개편과 신규 AI 서비스, 오픈AI 공동 프로덕트를 발표한다. 이어 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 구체적인 카카오톡 개편 방향성과 서비스 형상을 선보이고, 김병학 카나나 성과리더가 자체 기술로 개발한 카나나 모델의 고도화 과정 및 성과를 발표한다.

이 자리를 통해 그간 소문만 무성하던 새로워진 카카오톡이 완전히 베일을 벗는다. 업계에서는 출시 15년 만에 얼굴을 바꾸는 카카오톡이 친구 탭, 숏폼 전용 공간 등 크게 두 가지 축으로 변화될 것으로 보고 있다. 기존 전화번호부 방식에서 벗어나, 친구들이 연락처를 인스타그램과 같은 피드형으로 보여줄 전망이다. 또 기존 오픈채팅 탭을 숏폼 비디오 서비스로 개편할 가능성이 높다.

아울러 둘째 날에는 카카오의 AI 기술력을 심층적으로 다루는 세션들이 마련된다. 김병학 카나나 성과리더가 1일차에 이어 카나나 모델 활용 사례와 함께 에이전틱 AI(Agentic AI) 모델 개발 전략을 공유하며, 이상호 AI Safety&Quality 성과리더가 카카오 AI 윤리 및 안전을 위한 노력과 계획을 발표한다. 정규돈 최고기술책임자(CTO)는 지난 1년간 AI 네이티브 전환을 추진하며 인프라부터 서비스 릴리즈까지 전 영역에 AI를 적용해온 성과를 공유할 예정이다.

이 밖에도 온디바이스 AI를 포함해 개방형 MCP 플랫폼인 ‘PlayMCP’ 등 AI 에이전트 생태계 확장을 위한 시도가 양일에 걸쳐 기조세션에서 발표되고, 카카오의 AI와 서비스를 이끄는 리더 및 개발자들이 연사로 참여해 기술 비전과 새로운 서비스를 소개한다.

마지막 날인 25일은 카카오 그룹 개발자들이 기술 노하우를 공유하고 교류할 수 있는 특별 프로그램으로 진행된다.

카카오 관계자는 “이번 이프카카오는 가능성을 일상으로 실현하는 카카오의 끊임없는 변화와 기술력을 구체적으로 보여드리는 자리가 될 것”이라며 “앞으로도 카카오는 국민 누구나 일상에서 자연스럽게 AI를 경험할 수 있도록 접점을 확대해 ‘AI 대중화’를 선도해 나가겠다” 고 말했다.

한편 컨퍼런스 참가 신청은 8월 28일 낮 12시부터 9월 8일까지 ‘이프카카오’ 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 신청자 중 추첨을 통해 최종 컨퍼런스 참가자가 선정되면 별도 채널을 통해 안내할 예정이다.