입력 2025-08-28 08:30:38
[헤럴드경제=양대근 기자] GM한국사업장은 헥터 비자레알 사장이 지난 27일 경남 창원공장을 방문해 쉐보레 트랙스 크로스오버의 글로벌 성공을 축하하고, 하계휴가 이후 하반기를 맞아 임직원들을 격려했다고 28일 밝혔다.
비자레알 사장을 비롯한 주요 경영진은 최근 개선된 생산 현장을 둘러보고 임직원들과 회사의 방향성에 대해 의견을 나눴다.
