[헤럴드경제=강승연 기자] 지난달 무더위에 에어컨 관련 소비자 불만이 크게 늘었다.

한국소비자원은 7월 1372소비자상담센터에 접수된 소비자 상담 품목 중 에어컨이 2169건으로 가장 많았다고 28일 밝혔다.

에어컨 관련 상담 건수는 작년 7월의 두 배(106.8%)에 달했다. 지난 6월과 비교해도 두 배 이상(122.0%)으로 늘었다. 냉방 불량과 청소 후 고장, 수리비 불만, 서비스 지연 등 품질이나 애프터서비스(A/S) 관련 상담이 대부분이었다.

다음으로 항공여객운송서비스(1457건), 헬스장(1331건), 이동전화서비스(1084건), 숙박시설(957건) 관련 소비자 상담도 많았다.

소비자원은 “여름 휴가철 항공권 취소, 대형 헬스장 폐업, SK텔레콤 해킹 등으로 이동전화서비스 관련 상담이 지난 6월부터 계속 증가세를 보였다”고 설명했다.

한편 1372소비자상담센터는 공정거래위원회가 운영하고 한국소비자단체협의회, 한국소비자원, 광역지방자치단체가 참여해 상담을 수행하는 전국 단위 소비자상담 통합 콜센터이다.