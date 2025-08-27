경주서 첫 ‘에이펙 문화산업고위급대화’ 개최 문화창조산업 지속 협력 공동 성명 채택

[헤럴드경제=김현경 기자] 아시아·태평양경제협력체(APEC, 에이펙) 회원경제체들이 문화 산업의 경제적 중요성에 대해 공감하며 역내 협력을 이어가기로 다짐했다.

27일 경북 경주 힐튼호텔에서 열린 ‘2025 에이펙 문화산업고위급대화’ 본회의에서 에이펙 장관급 인사들은 ▷문화창조산업의 경제적 중요성에 대한 공동 인식 ▷디지털·인공지능(AI) 기술을 활용한 창작과 유통의 혁신 촉진 ▷문화창조산업을 통한 에이펙 공동체의 번영을 골자로 한 공동 성명을 채택했다.

최휘영 문화체육관광부 장관의 주재로 열린 이번 고위급대화는 1989년에 창설된 에이펙 역사상 처음으로 문화 산업을 주요 의제로 논의한 자리다. 첫 회의임에도 아베 도시코 일본 문부과학성 대신, 카롤리나 아레돈도 칠레 문화예술유산부 장관, 파들리 존 인도네시아 문화부 장관, 티옹 킹 싱 말레이시아 관광예술문화부 장관, 파브리시오 히바하 페루 문화부 장관 등 21개 회원경제체 중 멕시코를 제외한 20개 경제체 대표들이 참석했다.

‘문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평(CCIs: New Horizons for Prosperity)’을 주제로 한 이날 본회의에서 회원경제체들은 올해 에이펙의 주요 의제인 ‘연결(Connect)’, ‘혁신(Innovate)’, ‘번영(Prosper)’에 발맞춰 협력 방안을 논의했다.

먼저 ‘연결’과 관련, 에이펙 내 경제 협력의 새로운 촉매제로서의 문화창조산업과 그 긍정적 기여를 인정했다. 역내 인적 교류와 문화유산 보존, 관광 및 경제 협력을 열 수 있는 새로운 지평을 확인했다.

두 번째 ‘혁신’ 분야에선 디지털 및 AI 혁신을 주도하는 문화창조산업의 발전에 인식을 같이했다. AI를 포함한 디지털 기술의 발전이 다양한 대중의 문화 표현에 대한 접근성을 넓히고, 문화 산업 전 영역의 혁신을 가능하게 함으로써 창의성의 경계를 허물고 있다는 점에 주목했다. 또한 AI가 문화 부문 일자리, 창작자에 미치는 영향을 논의했다.

마지막으로 ‘번영’ 부문에선 문화창조산업을 통한 에이펙 공동체의 번영 실현을 모색했다. 역내 경제체 간 교류를 지속하도록 독려하고, 문화창조산업의 가치를 재확인하면서 아태 지역 문화 협력에 더욱 힘쓰기로 했다.

최 장관은 이날 기자회견에서 “모든 회원경제체가 공동 성명에 지지를 표명해 채택했다. 공동 성명 채택을 통해 문화창조산업 번영의 새로운 지평을 주제로 문화의 경제적 영향력 및 에이펙 역내 경제 성장 촉진제로서의 문화 산업의 역할을 확인했다”며 “문화 산업 담당 장관 및 고위급 대표들은 이번 고위급대화의 개최 의의를 확인하고 해당 분야의 협력을 지속해 나가기로 합의했다”고 밝혔다.

이번 고위급대화는 문화와 관련된 에이펙에서의 첫 번째 행사로, 에이펙 안에서 문화 산업의 가치 인정하고, 협력 논의가 시작됐다는 데 큰 의의가 있다. 모든 참여 경제체들이 공동 성명 합의를 의뤘다는 점도 중요한 성과라는 평가다.

최근 K-팝을 비롯한 K-컬처에 대해 전 세계적으로 관심이 확산되는 가운데 한국에서 개최돼 해당 분야에 대한 질문과 협의도 활발하게 이어졌다. 최 장관은 “K-컬처 관련 우리의 노하우를 공유하고 협력 사업을 통해 인적 교류를 확대하는 방안에 높은 관심을 보였다”고 전했다.

특히 일본, 미국 대표와는 양자 회담을 갖고 협력을 강화하기로 했다.

최 장관은 “일본은 올해 한일 수교 60주년을 맞아 여러 문화 교류 행사를 준비하는 가운데, 이재명 대통령께서도 한일 정상회담에서 좋은 결실을 많이 남겼다”며 “양국 정상이 합의한 우호적 환경 속에서 문화적으로 무엇을 더 해 나갈 수 있는지 계속 논의하기로 했다”고 밝혔다.

또한 미국은 이번에 처음 열린 에이펙 문화고위급대화를 주도적으로 지지하며 큰 역할을 해 줬다며 감사를 표했다.

최 장관은 “이번 공동성명이 오는 10월 열리는 ‘에이펙 정상회의’에서도 의제 설정과 대화를 나누는 데 중요하게 다뤄질 것”으로 기대했다.

또한 향후 지속적으로 대화를 이어나가며 워킹그룹을 통한 협력이나 새로운 아이템 발굴 등을 논의할 예정이라고 전했다.

올해 처음으로 열린 문화고위급대화과 이어지도록 내년 에이펙 정상회의 개최국인 중국과도 협의한다는 계획이다.

최 장관은 “이번 첫 ‘에이펙 문화 산업고위급대화’는 에이펙 역사상 처음으로 문화 분야를 경제 협력의 핵심 의제로 격상하고 본회의에서의 의제별 논의를 넘어 에이펙 회원경제체 참석자들에게 문화 콘텐츠의 무한한 확장성과 한국 문화 산업의 역량을 생생히 선보였다는 점에서 성과가 크다”며 “대한민국은 이번 성과를 바탕으로 에이펙 회원경제체들과 문화 산업을 통한 지속적 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.