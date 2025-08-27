[헤럴드경제=김해솔 기자] 우상호 대통령실 정무수석은 27일 이재명 대통령이 장동혁 국민의힘 대표를 초청해 방일·방미 성과를 설명할 예정이라고 밝혔다.

우 수석은 이날 국회를 찾아 장 대표를 예방한 자리에서 “이 대통령이 기회가 되면 적절한 날에 초대해서 정상회담 결과를 말하고 싶다며 초대의 말을 전하라 하셨다”며 “대통령은 야당과의 대화를 매우 중시하고 협력할 것은 협력하고 협치에 대해서도 함께할 생각을 갖고 있다. 언제든 연락 주시면 쓴소리조차 여과 없이 전달하겠다고 약속드린다”고 말했다.

최은석 국민의힘 수석대변인은 비공개 회동이 끝난 후 기자들과 만나 장 대표가 이 대통령 초청에 응할지에 대해 “야당의 의견이나 제안 같은 것들이 충분히 논의되고 수용될 상황이 되는지가 중요할 것 같다”고 답했다.

회동 시기에 대해서는 “대통령실에서 적절한 시기는 본인들이 판단할 것”이라며 “언제라는 언급은 없었다”고 전했다.

한편 장 대표는 이날 본회의에서 국민의힘 몫 국가인권위원 추천안이 여당 반대로 부결된 점을 강하게 항의했다. 장 대표는 “정무수석이 축하 난(蘭)을 들고 오는 날에 국회에서 난(亂)이 일어났다”며 “협치는 파이를 나누는 것이 아니라 파이를 키우는 것”이라고 말했다.

장 대표는 “헌법 기관 구성에 국회가 추천하면서 관여토록 한 것은 기관 운영의 편향성을 막고 다양한 의견이 반영될 수 있도록 하기 위한 것”이라며 “특히나 국가인권위원회라면 더더욱 그래야 한다고 생각한다”고 지적했다.