디스플레이산업 주요 통계

1분기 100억1000만달러

스마트폰·IT용 OLED 수요 확대

세계 시장 점유율도 반등

19~22일 부산 벡스코에서 열린 제25회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2025)에 마련된 삼성디스플레이 부스 [삼성디스플레이 제공]
[헤럴드경제=박지영 기자] 한국 디스플레이가 3년 만에 분기 매출 100억달러를 회복하며 반등에 성공했다.

한국디스플레이산업협회는 27일 발표한 ‘디스플레이산업 주요 통계(2025년 Vol.2)’에서 “올해 1분기 국내 디스플레이 업체 매출이 100억1000만달러로 지난해 같은 기간보다 22% 증가했다”고 밝혔다. 2022년 106억5000만 달러를 기록한 이후 2023년 85억5000만달러, 2024년 82억1000만달러로 주춤했으나 3년 만에 100억 달러 고지를 다시 넘어선 것이다.

국적별 디스플레이 1분기 시장 점유율 [한국디스플레이산업협회 제공]
아울러 중국 기업의 애플 공급망 진입 확대에도 불구하고 국내 디스플레이 기업의 1분기 세계시장 점유율은 30.6%로 지난해 대비 2.2%p 증가한 수치를 기록했다. 고부가가치 영역인 OLED에 집중한 결과다. OLED 부문 점유율은 65.5%에 달해 여전히 압도적인 우위를 지켰다.

협회는 매출 증가의 주요인을 OLED로 봤다. OLED 매출은 전년 동기 대비 28.8% 증가한 81억9800만 달러를 기록하며 성장세를 견인했다. AI 적용 제품 확산으로 ▷스마트폰 시장 호조 ▷IT 기기의 OLED 채택 확대 ▷미국 관세 조치 우려에 따른 글로벌 고객사의 선주문 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

20일 부산 벡스코에서 열린 국내 최대 디스플레이학술대회 IMID에 방문한 관람객들이 LG디스플레이 부스를 둘러보고 있다. [LG디스플레이 제공]
올해 하반기 글로벌 디스플레이 시장 규모는 739억달러로 지난해보다 2.9% 성장할 것으로 전망된다. OLED 시장은 프리미엄 기술(LTPO) 채택 확대와 IT·자동차용 신규 수요 증가 등에 힘입어 전년대비 5.2% 증가한 323억달러까지 확대될 것으로 예상된다.

일부 IT 등 제품군에선 OLED로 전환돼 LCD 수요는 다소 감소할 것으로 보인다. 다만 내년 상반기 개최 예정인 2월 올림픽과 6월 월드컵 등 글로벌 이벤트 특수에 따른 TV 등 제품 선수요가 올해 하반기 발생할 것으로 보인다. 이에 따라 전체 LCD 시장 규모는 지난해 대비 1.0% 증가한 407억달러에 이를 것으로 전망된다.

다만 미국의 관세 정책으로 인한 수요기업의 부품 공급단가 인하 압박 및 미 행정부의 제조업 육성을 위한 약달러 기조로 수출 위주인 국내기업에게는 환차손이 발생해 부정적인 영향도 남아있는 것으로 내다봤다.

이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 “이번 실적은 국내 디스플레이 산업 반등의 계기가 될 것”이라며 “미국의 관세조치로 글로벌 수요기업이 국내기업에 공급단가 인하를 요구할 가능성이 있고, 약달러 기조로 인한 디스플레이 기업의 실적 불확실성 증가되는 등의 불안 요인이 있는 만큼 디스플레이산업을 실질적으로 지원할 수 있는 정부 차원의 정책적 지원이 절실하다”고 강조했다.


