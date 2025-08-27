디스플레이산업 주요 통계 1분기 100억1000만달러 스마트폰·IT용 OLED 수요 확대 세계 시장 점유율도 반등

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국 디스플레이가 3년 만에 분기 매출 100억달러를 회복하며 반등에 성공했다.

한국디스플레이산업협회는 27일 발표한 ‘디스플레이산업 주요 통계(2025년 Vol.2)’에서 “올해 1분기 국내 디스플레이 업체 매출이 100억1000만달러로 지난해 같은 기간보다 22% 증가했다”고 밝혔다. 2022년 106억5000만 달러를 기록한 이후 2023년 85억5000만달러, 2024년 82억1000만달러로 주춤했으나 3년 만에 100억 달러 고지를 다시 넘어선 것이다.

아울러 중국 기업의 애플 공급망 진입 확대에도 불구하고 국내 디스플레이 기업의 1분기 세계시장 점유율은 30.6%로 지난해 대비 2.2%p 증가한 수치를 기록했다. 고부가가치 영역인 OLED에 집중한 결과다. OLED 부문 점유율은 65.5%에 달해 여전히 압도적인 우위를 지켰다.

협회는 매출 증가의 주요인을 OLED로 봤다. OLED 매출은 전년 동기 대비 28.8% 증가한 81억9800만 달러를 기록하며 성장세를 견인했다. AI 적용 제품 확산으로 ▷스마트폰 시장 호조 ▷IT 기기의 OLED 채택 확대 ▷미국 관세 조치 우려에 따른 글로벌 고객사의 선주문 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.

올해 하반기 글로벌 디스플레이 시장 규모는 739억달러로 지난해보다 2.9% 성장할 것으로 전망된다. OLED 시장은 프리미엄 기술(LTPO) 채택 확대와 IT·자동차용 신규 수요 증가 등에 힘입어 전년대비 5.2% 증가한 323억달러까지 확대될 것으로 예상된다.

일부 IT 등 제품군에선 OLED로 전환돼 LCD 수요는 다소 감소할 것으로 보인다. 다만 내년 상반기 개최 예정인 2월 올림픽과 6월 월드컵 등 글로벌 이벤트 특수에 따른 TV 등 제품 선수요가 올해 하반기 발생할 것으로 보인다. 이에 따라 전체 LCD 시장 규모는 지난해 대비 1.0% 증가한 407억달러에 이를 것으로 전망된다.

다만 미국의 관세 정책으로 인한 수요기업의 부품 공급단가 인하 압박 및 미 행정부의 제조업 육성을 위한 약달러 기조로 수출 위주인 국내기업에게는 환차손이 발생해 부정적인 영향도 남아있는 것으로 내다봤다.

이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 “이번 실적은 국내 디스플레이 산업 반등의 계기가 될 것”이라며 “미국의 관세조치로 글로벌 수요기업이 국내기업에 공급단가 인하를 요구할 가능성이 있고, 약달러 기조로 인한 디스플레이 기업의 실적 불확실성 증가되는 등의 불안 요인이 있는 만큼 디스플레이산업을 실질적으로 지원할 수 있는 정부 차원의 정책적 지원이 절실하다”고 강조했다.