이사회서 양사 합병안건 의결 12월 ‘통합 HD현대重’ 출범 마스가 본격화 앞두고 전격 결정 투자법인도 세워 해외사업 발굴 2035년 방산 매출 10조 목표 “더 강한 조선 목표 고민한 결과”

[헤럴드경제=고은결 기자] 자회사인 HD현대중공업과 HD현대미포가 합병한다. 글로벌 1위 중·대형 조선사 간 합병으로 세계 시장에서 주도권을 잡겠다는 방침이다.

HD한국조선해양과 자회사 HD현대중공업, HD현대미포는 27일 각각 이사회를 개최, HD현대중공업과 HD현대미포 양사 간 합병에 대한 안건을 의결했다고 밝혔다. 양사는 향후 임시 주주총회 및 기업결합 심사 등을 거쳐 올해 12월 통합 HD현대중공업으로 새롭게 출범할 계획이다.

이는 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트의 본격 가동을 앞두고 던진 승부수로 풀이된다. 덩치 싸움인 조선업에서 양적·질적 대형화를 통해 시너지를 극대화하고, 세계 시장에서 절대적인 경쟁 우위를 확보한다는 구상이다.

이미 중국과 일본 조선업계도 경쟁력 제고를 위해 자국 내 1·2위 대형 조선사 간 합병을 진행한 바 있다. 올해 연말 통합 HD현대중공업의 출범은 세계 1위 중·대형 조선사 간 합병이다.

특히 방산 분야에서 사업경쟁력을 대폭 향상시키는 계기가 될 것으로 보인다. HD현대중공업은 국내 최다 함정 건조 및 수출 실적을 보유한 조선사로서, 이 분야 우수한 기술력과 노하우를 축적해 놓았다. 여기에 HD현대미포가 갖춘 함정 건조에 적합한 사이즈의 도크와 설비 및 우수한 인적 역량이 결합되면, 세계 방산 시장에서 기회를 잡을 수 있다는 분석이다.

아울러 한·미 정상회담 이후 마스가 프로젝트의 본격 가동을 앞둔 데다, 전 세계 각국의 해군력 강화 움직임이 지속됨에 따라 K-방산에 대한 수요는 더욱 증가할 전망이다. 영국 군사 전문지 ‘제인스(Janes)’에 따르면, 향후 10년간 예상되는 글로벌 함정 신규 계약 시장 규모는 총 2100여척으로, 그 금액만 약 3600억달러에 이를 것으로 추정된다. 통합 HD현대중공업은 방산 분야에서 오는 2035년까지 연 매출 10조원 달성을 목표로 세웠다.

또한 통합 HD현대중공업은 북극권 개발로 수요가 커지고 있는 쇄빙선 등 특수목적선 시장에서 양사가 보유한 다양한 실적을 통합해 시장 점유율을 높여 나갈 방침이다. 친환경 신기술 선점을 통한 기술 초격차 확보에도 속도를 낸다. 양사의 R&D 및 설계 역량을 결집해 중형선에서 대형선으로 신기술 적용을 확장하며, 기술개발 리스크와 시간·비용을 줄인다는 계획이다.

아울러 HD한국조선해양은 통합 HD현대중공업과 함께 조선 부문 해외사업을 담당하는 투자법인을 설립할 예정이다. 싱가포르에 설립되는 이 법인은 올해 12월 설립 예정으로, HD현대베트남조선과 HD현대중공업필리핀, HD현대비나(가칭) 등 해외 생산거점을 관리하면서 신규 야드 발굴과 사업 협력 등 해외사업을 총괄하는 허브 역할을 맡게 된다.

이는 경쟁력 있는 해외 야드를 활용해 벌크선과 탱커 등 중국 조선사들에 밀려 어려움을 겪고 있는 일반 상선 시장에서 점유율을 회복하고, 해외사업 확대를 위해 의사결정 프로세스를 효율화하기 위해서다. HD한국조선해양 관계자는 “이번 사업재편은 ‘더 넓은 시장’, ‘더 강한 조선’을 목표로 전략적으로 고민한 결과”라며 “통합 법인 출범으로 시장 확대와 초격차 기술 확보를 이뤄내 미래 조선 시장을 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 합병은 HD현대미포의 주주들에게 존속회사인 HD현대중공업 신주를 발행하는 방식으로 진행되며, 합병 비율에 따라 HD현대미포 보통주 1주당 HD현대중공업 보통주 0.4059146주가 배정된다.