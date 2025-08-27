평균 근속 24.5년·연소득 약 2.5억원 설계사 최고 영예…국회·금융위도 격려

[헤럴드경제=박성준 기자] 생명보험협회는 27일 서울 중구 신라호텔에서 ‘믿음주는 골든 펠로우, 신뢰받는 생명보험’을 주제로 제9회 ‘골든 펠로우(Golden Fellow)’ 인증식을 개최했다고 밝혔다.

골든 펠로우는 생보협회가 우수인증설계사 인증 10주년을 기념해 2017년 도입한 제도다. 5회 이상 연속 생명보험 우수인증설계사 인증을 받은 설계사 중 ▷근속연수 ▷보험계약 유지율 ▷불완전판매 등을 종합적으로 고려해 선발한다. 생보업계와 우수인증설계사들의 적극적인 참여에 힘입어, 골든 펠로우는 생명보험설계사에 있어 가장 명예로운 자격으로 인식된다.

생보협회는 제9회 골든 펠로우로 1000명을 선발했다. 이는 올해 우수인증설계사 1만4818명 중 약 6.7%, 전속·자회사형 법인보험대리점(GA) 등 전체 생명보험설계사 10만4504명 중 약 0.96%에 해당하는 인원이다.

올해 선정된 골든 펠로우들은 평균 24.5년 근속에 연 소득은 2억4887만원에 이른다. 또한, 보험계약 유지율은 13회차 98.0%, 25회차 97.1%로 높은 수준을 기록하며 동료 생명보험설계사들의 본보기가 되고 있다.

김철주 생명보험협회장은 “골든 펠로우들의 꾸준한 헌신이 있었기에 생명보험산업이 삶의 불확실성으로부터 국민을 보호하는 사회적 안전망으로 자리매김할 수 있었다”며 “정도 영업을 통해 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 고객의 삶을 대하는 진정성은 초고령 사회에서 더욱 빛을 발할 귀중한 자산”이라고 말했다.

국회 정무위원회 간사인 강준현 더불어민주당 의원도 높은 전문성과 헌신에 감사의 뜻을 표했다. 함께 축사를 전한 정무위 간사 강민국 국민의힘 의원도 저출산·고령화 시대에 앞으로도 국민의 곁에서 힘이 되어줄 것을 당부했다.

이형주 금융위원회 상임위원은 “그동안 보험 모집 채널에 많은 변화가 있었지만, 보험설계사의 역할과 중요성은 변하지 않았다”며 보험상품 최고 전문가로서 해야 할 역할을 강조했다. 아울러 금융당국도 보험산업이 국민의 마음과 신뢰를 얻어 건실한 성장을 이어갈 수 있도록 정책적 지원을 계속해 나가겠다고 전했다.

생보협회는 우수인증설계사와 골든 펠로우 제도 참여를 확대하고, 영업 현장의 모집 질서 준수와 완전판매 문화 정착을 지속해서 지원할 계획이다.