2023년 지하차도 침수로 14명 숨지고 16명 다쳐

[헤럴드경제=김해솔 기자] ‘오송 지하차도 참사’의 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사 계획서가 27일 국회에서 채택됐다. 사고 발생 2년여 만이다.

오송 참사 국정조사 계획서는 이날 본회의에서 재석 163명 중 찬성 161명, 기권 2명으로 가결됐다. 국민의힘은 앞서 자신들이 추천한 국가인권위원회 상임위원·비상임위원 선출안이 부결되자 본회의장을 퇴장, 이후 표결에 참여하지 않았다.

국정조사 범위는 참사의 직간접적 원인 및 책임 소재 규명이다. 정부·지자체의 사전 안전 대책 수립 및 집행 실태, 참사 발생 전후 대응 조치 전반 등도 포함된다.

조사 대상 기관은 ▷국무조정실 ▷행정안전부 ▷환경부 ▷국토교통부 ▷행정중심복합도시건설청 ▷충청북도 ▷청주시 ▷대검찰청 ▷경찰청 ▷소방청 ▷금호건설 ▷일진건설산업 등이다.

조사 기간은 이날부터 내달 25일까지 총 30일이다. 필요시 본회의 의결을 통해 연장될 수 있다.

오송 참사는 2023년 7월 15일 오전 8시40분께 충북 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도가 인근 미호강 범람으로 침수되면서 발생했다. 14명이 숨지고 16명이 다쳤다.

이날 본회의 방청석에는 오송 참사 유가족이 자리했다.