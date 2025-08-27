경찰-항공대, 항공사고 대응사례 등 논의 재난희생자 신원확인 체계 법령정비 추진

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청과 한국항공대학교는 27일 한국항공대에서 ‘항공사고 대응역량 강화를 위한 경찰청-한국항공대 공동세미나’를 열었다.

이번 세미나는 지난해 말 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사와 올해 초 김해공항 여객기 화재 사건 등 연이은 여객기 사고를 계기로 항공사고 수사의 전문성 강화를 위해 마련됐다.

경찰청과 한국항공대 간 맺은 업무협약(MOU)에 따라 개최된 이날 세미나에서는 다양한 주제로 논의가 펼쳐졌다. 경찰청은 ‘제주항공 여객기 참사 경찰대응과 법·제도적 개선방안’, ‘에어부산 여객기 화재 사고 현장감식 사례’를 주제 발표하고, 항공대는 ‘항공사고 사실조사 보고서 작성’, 항공철도사고조사위원회 조사관이 ‘항공사고 조사의 비행기록장치 분석 및 활용’에 대해 각각 발표했다.

경찰청과 항공대는 이날 세미나 주제발표와 토론을 토대로 공항이나 항공기에서 발생할 수 있는 각종 사건·사고 대응역량을 높여 나가기로 했다. 또한 재난안전법상 ‘재난피해자 신원확인단’을 운영하고 기관 간 협력 규정을 신설하는 등 관련 법령 개정에도 협업할 방안을 논의했다. 아울러 항공사고 관련 전문가 자문과 과학수사관 대상 정기적 전문 위탁교육 등 경-학 협업도 지속해서 강화하기로 했다.

허희영 항공대 총장은 “앞으로도 경찰청과 긴밀히 협력해 항공안전 전문가 지원, 전문교육 프로그램 운영, 법·제도 개선 협업 등을 통해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

박우현 경찰청 과학수사심의관은 “경찰은 항공사고 현장감식과 희생자 신원확인 및 원인 규명의 주체로서 경-학 교류협력을 통해 항공 관련 기술적·법률적 전문성을 높이겠다”며 “특히 재난희생자 신원확인 체계(K-DVI)의 운영근거와 관계기관 협력규정 신설 등 법령 정비를 계속 추진해 나가겠다”고 했다.

K-DVI(Disaster Victim Indentification)는 대형 재난사 건이 발생할 경우 사망자 신원확인을 신속·정확하게 하기 위한 체계로, 인터폴 국제표준 절차를 국내에 적용했다.