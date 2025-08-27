[헤럴드경제=나은정 기자] 서울 강서구 염창동의 오피스텔 건물 옥상에서 세 모녀가 추락해 숨진 가운데, 경찰이 정확한 경위를 파악하기 위해 휴대전화 포렌식을 검토 중이다.

27일 경찰에 따르면 전날 염창동의 12층짜리 오피스텔 건물에서 모녀지간인 여성 3명이 추락해 숨지는 사건이 발생했다.

‘여성 3명이 누워있다’는 신고를 받고 소방이 출동했지만 이들은 모두 심정지 상태로 발견됐다. 40대 엄마와 딸 1명은 현장에서 숨졌고, 다른 딸 1명은 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐지만 결국 숨을 거뒀다.

딸들은 애초 20대로 알려졌으나 두 명 모두 10대인 것으로 확인됐다.

경찰은 사업가로 알려진 남편 등을 참고인 조사한 뒤 일단 세 모녀의 죽음에 범죄 혐의점이 없다고 보고 있다. 하지만 정확한 경위를 파악하기 위해 휴대전화 포렌식을 검토 중이다.

숨진 모녀는 극심한 생활고에 내몰린 상황은 아니었던 것으로 전해졌다. 구청 관계자에 따르면 이들은 기초생활 수급 대상이 아닌 것으로 파악됐다.

그럼에도 불구하고 10대로 알려진 두 딸이 큰 저항 없이 엄마와 함께 세상을 등진 데 대해 경찰은 의구심을 품고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “현재 사건 전후 폐쇄회로(CC)TV 영상을 살펴보는 중”이라며 “유족의 의견을 반영해 부검은 의뢰하지 않기로 했다”고 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.