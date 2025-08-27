[헤럴드경제=나은정 기자] 인도네시아 국회의원들에게 월 400만 원이 넘는 주택 수당이 지급돼 온 사실이 알려지면서 수도 자카르타에서 거센 반발 시위가 일어났다.

26일(현지시간) 안타라 통신 등 현지 매체에 따르면 전날 자카르타 남부 스나얀에 위치 국회의사당 인근에서 대학생과 노동자 등 수천 명이 모여 대규모 시위를 벌였다.

시위는 지난해 9월부터 하원의원 580명이 1인당 매달 5000만 루피아(약 430만 원)의 주택 수당을 받아왔다는 사실이 최근 한 언론 보도로 전해지면서 불 붙었다. 국회의원들은 월급과 주택 수당을 포함해 한 달에 1억 루피아(약 850만 원) 이상을 받고 있다고 매체는 전했다. 5000만 루피아는 인도네시아 빈곤 지역 월 최저임금의 약 20배에 달하는 금액이다.

푸안 마하라니 국회의장은 언론에 해당 수당이 철저하게 검토됐고 현재 자카르타 물가에 맞춰 조정된 것이라고 해명했으나, 집회 참가자들은 의원들의 과도한 수당을 폐지하고 하원 의회도 해산하라고 요구했다.

흥분한 시위대가 국회 진입을 시도하자 경찰은 최루탄을 여러 차례 발사했으며, 시위대는 돌이나 유리병을 던지고 고가도로 아래에 불을 지르며 충돌했다. 국회의사당 주변에는 만일의 사태에 대비해 경찰과 군인 1200명이 배치됐다.

일부 집회 참가자들은 전날 번개가 치고 많은 비가 내리는 상황에서도 경찰 초소를 파손하는 등 저녁까지 시위를 했다.

당국이 국회로 통하는 도로를 차단해 자카르타 시내 곳곳에서 심각한 교통 체증이 빚어졌다. 또 시위 과정에서 학생을 포함한 15명이 체포된 것으로 전해졌다. 다행히 사망자는 없는 것으로 파악됐다.

유스릴 마헨드라 인도네시아 법무·인권 담당 조정장관은 이번 사태에 대해 “민주주의 국가에서는 자연스러운 현상”이라면서도 “합법적 절차를 존중해야 한다”고 강조했다.